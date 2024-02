Morena Cervatto se fue a prueba al Club Atlético Monte Hermoso

La jugadora de hóckey de 16 años, ex Deportivo Portugués, quedó seleccionada para una evaluación.

Morena Cervatto, de 16 años, exjugadora de Portugués, quedó seleccionada en una prueba en el Club Atlético Monte Hermoso y seguirá su carrera en la denominada “Tierra de Leonas”. El lunes tuvo su primer entrenamiento en su nuevo club.

Cervatto comenzó su carrera a los 7 años, en el club Deportivo Portugués, a través de su padre y un tío, quienes jugaron muchos años en la institución del barrio Industrial.

“Cuando arranqué a jugar mis papás se metieron a trabajar en el club y llevan adelante la coordinación del hockey desde entonces” recordó Morena sobre sus comienzos en la institución de Comodoro.

En diciembre del año 2023, Morena viajó a Monte Hermoso para ser parte de una prueba nacional y quedó seleccionada para continuar su carrera deportiva en el Club Atlético Monte Hermoso, en la denominada “Tierra de Leonas”.

La jugadora comodorense es acompañada por Comodoro Deportes y tuvo la posibilidad de entrenarse en el Gabinete Metodológico del Ente deportivo.

LOS COMIENZOS

Morena transcurrió gran parte de su carrera en Deportivo Portugués, donde jugó en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, hasta que por fin llegó a las competitivas.

“El club no era de ganar mucho, de hecho, todos los equipos solían ganarnos por goleada, hasta que con mi camada llegamos a competitivas y conseguimos en nuestro segundo año de Sub 14, el primer campeonato en un torneo oficial de cancha de 11 del club, y no solo salimos campeonas, sino que fuimos campeonas invictas” describió.

“La verdad que fue una alegría inmensa, fue la final de mis sueños, estuvo todo el club presente, fue una locura” amplió.

Desde ese momento, en el club Portugués comenzaron los logros deportivos colectivos e individuales, fueron ganadoras del Torneo local de Pista, el campeonato Clausura, y la Súper Copa.

“Durante todo este proceso tuve la buena fortuna de que mi esfuerzo dio sus frutos y pude salir mejor jugadora de muchos torneos, goleadora también y mejor jugadora de la Patagonia” declaró la jugadora comodorense quien ayer, tuvo su primer entrenamiento con el Club Atlético Monte Hermoso.

LA DESPEDIDA DE “PORTU” Y EL NUEVO DESAFIO

El pasado fin de semana, Morena, junto con su familia, viajaron Monte Hermoso y ya el lunes, tuvo la oportunidad de entrenarse en su nuevo club.

“Hoy en día, me toca irme de mi club, soltar a mi segunda familia por un tiempo. En diciembre del año pasado me vine a probar al Club Atlético Monte Hermoso y finalmente, le avisaron a mi familia que quedé y que me querían entrenando en el club lo antes posible, así podía aprovechar, aunque sea una semana de pretemporada” señaló.

El acompañamiento de su familia es fundamental en esta nueva etapa, donde la joven promesa del hockey de Comodoro, pese a su corta edad, va por más ya en plano nacional.

“Encaro esta nueva etapa de mi vida con todas las ganas de ganarme mi lugar acá, sabiendo que estoy empezando de cero, en un lugar nuevo y que va a requerir de muchísimo esfuerzo y disciplina de mi parte. Lo que más quiero es que todo funcione como espero, poder adaptarme e ir aprendiendo y mejorando cada día más. Sé que este es un paso súper importante para seguir creciendo y algún día concretar mi sueño, y me deja más que tranquila saber que tengo todo el apoyo de todos, sobre todo de mi familia” declaró la jugadora surgida de la cartera de Portugués.

Sobre el final, la deportista hizo una mención muy especial a sus padres. “Creo que el apoyo por parte de la familia a un deportista es fundamental y por eso quiero agradecer infinitamente a la mía por siempre estar para mí y desde el día uno hacer hasta lo imposible para que yo pueda tener todas las herramientas necesarias, para que yo pueda ir a cada capacitación que esté al alcance y todo para que pueda cumplir mi sueño. Gracias por no presionarme jamás, simplemente brindarme todo su amor y apoyo incondicional”.

También agradeció a “Comodoro Deportes y a Hernán Martínez (presidente el Ente deportivo) por brindarme el espacio para poder entrenar la parte física, en el Gabinete Metodológico de Alto Rendimiento, y agradecer por ponerme una fichita y apoyarme en todo lo que pueden siempre”.