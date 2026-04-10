Municipal Pueyrredón ya tiene equipo para el Regional Sur de Maxi Básquet

El equipo + 50 será parte del VI Campeonato, fiscalizado por Federación Femenina del 23 al 26 de abril, en Cipolletti, provincia de Río Negro.

Del 23 al 26 de abril Cipolletti, Rio Negro será sede del VI Campeonato Regional Sur, fiscalizado por la Federación Femenina de Maxibásquet de Argentina (FFEMAR). Comodoro estará representado por el equipo Municipal Pueyrredón, en categoría + 50. El conjunto de la ciudad será acompañado por el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Sandra Varela, referente el Equipo Municipal Pueyrredón (Maxi Básquet) comentó acerca de esta nueva competencia y el acompañamiento de la cartera de Deportes que “como todos los años sabemos que tenemos la colaboración del Ente (Comodoro Deportes), y siempre contamos con una respuesta favorable con Hernán (Martínez)”, aseguró la referente del conjunto de Comodoro.

Sobre el crecimiento del Maxibásquet y el calendario de competencia Varela recordó que “desde el año pasado que hicimos un trabajo muy lindo con la Agrupación (de Maxi Básquet Femenino de Comodoro Rivadavia), donde se hizo el Regional y después la final de Regionales, vinieron equipos de todo el país. Eso hace que la actividad crezca, con jugadoras de todo el país, y ya estamos, nuevamente en actividad”.

La delegación local que competirá en el Campeonato Regional, próximamente, se compone con doce jugadoras de la categoría +50.