Municipales reclaman salarios que podrían acreditarse mañana

Alrededor de un centenar de trabajadores municipales de Caleta Olivia, junto a dirigentes del gremio (SOEMCO), protagonizaron este viernes una nueva protesta frente al edificio central de la comuna.

Encabezados por el secretario general Julián Carrizo y delegados, presentaron una nota por mesa de entradas a través de la cual exigieron el pago de los salarios del mes de diciembre, al tiempo que reiteraron el reclamo del 15 % de incremento salarial retroactivo al mes de agosto y la normalización de prestaciones de la obra social de trabadores estatales.

En tanto, fuentes confiables revelaron a El Patagónico que la comuna podría cancelar los salarios mañana sábado si es que se aceleran las instancias de otro adelanto de fondos de coparticipación provincial que solicitó el intendente Pablo Carrizo, el cual aún permanecía en Río Gallegos.

EMERGENCIA ECONOMICA

Las fuentes también revelaron que el Ejecutivo Municipal elevará el lunes al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza solicitando que se apruebe la Emergencia Económica en sesión extraordinaria.

Ello lo autorizaría a aplicar mecanismos que le permitan obtener fondos de cuentas especiales para destinarlos al pago de sueldos hasta tanto que supere la difícil coyuntura económica que se agravó en el curso de los últimos tres meses.

El problema de fondo se debe a que los que se reciben por coparticipación nacional y provincial se vieron notablemente reducidos, sobre todo por la disminución de las regalías petroleras y la comuna necesita alrededor de 5,5 mil millones de pesos mensuales para hacer frente al funcionamiento institucional, lo que incluye a la masa salaria.