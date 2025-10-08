Murió Miguel Ángel Russo: tristeza en el mundo del fútbol

Tenía 69 años y fue un hombre muy querido por la mayoría de los lugares por los que pasó. Era el DT de Boca Juniors.

El mundo del fútbol y Boca Juniors están de luto por el fallecimiento de su director técnico, quien ha muerto a los 69 años en un contexto de profunda preocupación por su salud. El entrenador, referente de la Copa Libertadores 2007, padecía una recaída en la enfermedad de base que minó su estado en las últimas semanas.

Las autoridades de Boca Juniors habían emitido un reciente comunicado informando que Russo se encontraba bajo “internación domiciliaria con pronóstico reservado”. Un doloroso final para un querido campeón.

El mundo del fútbol argentino se vio conmovido este miércoles al conocerse la muerte de Miguel Russo, director técnico de Boca Juniors, luego de varias semanas en las que su salud fuera noticia ya que tuvo que ser atendido por personal médico tras el agravamiento de su cuadro. Había sido visto por última vez en público el martes 23 de septiembre, cuando se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme.

Miguel Russo enfrentó un cáncer de próstata, que se le había diagnosticado en 2017, que se trasladó a la vejiga. Recientemente, se le había diagnosticado una infección urinaria que se sumó a un cuadro de deshidratación, por lo que dejó la dirección de Boca temporalmente.

Más de 30 años como jugador y entrenador destacaron a Miguel Russo en el mundo deportivo argentino y del mundo, iniciándose en Estudiantes de la Plata y terminando como director técnico de Boca Juniors, un pueblo al que conquistó con su estilo y sus resultados. En el medio estuvieron Rosario Central, Lanús, Los Andes, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Universidad de Chile y Cerro Porteño, entre otros.

Como técnico, Russo dirigió 16 clubes en 8 países distintos. En ese rol, obtuvo 7 títulos nacionales y 1 internacional en Argentina: la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, uno de los logros más importantes de su carrera.

Como futbolista, se desempeñó como mediocampista defensivo, destacándose como líder y capitán en Estudiantes de La Plata. Jugó en el período 1975 a 1988, tiempos del Campeonato Metropolitano y del Campeonato Nacional.