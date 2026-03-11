Otros dos efectivos se encuentran internados en terapia intensiva. La familia del joven fallecido denunció un retraso en el traslado a un centro de salud de alta complejidad.

Murió un gendarme en Salta y analizan si se trató de un caso de hantavirus

Un joven gendarme murió mientras estaba en servicio en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta y analizan si se trató de un caso de hantavirus. Otros dos efectivos que presentan los mismos síntomas.

El fallecido, identificado como Mauro Ponte (26 años), pertenencía al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional.

Según informó el portal del diario El Tribuno, familiares y amigos denunciaron deficiencias en la atención médica recibida. Además, Ponte no sería el único que presentaba un cuadro grave, puesto que habría al menos dos gendarmes más internados en terapia intensiva.

Ahora, las autoridades esperan un diagnóstico para confirmar si la muerte del cabo fue a causa de una infección por hantavirus.

El fallecimiento ocurrió mientras el cabo se encontraba en servicio. En este contexto, uno de los principales reclamos de la familia apunta a la supuesta demora en el traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta.

Un caso fatal de hantavirus en Bariloche

A fines del mes pasado, un hombre de 39 años falleció por hantavirus en Bariloche tras realizar en enero una excursión a una zona selvática de la frontera con Chile, lo que llevó a la activación de protocolos epidemiológicos que incluyeron el aislamiento preventivo de siete contactos cercanos.

El paciente había ingresado al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche con fiebre y dolores musculares luego de haber presentado síntomas similares a los de una gripe.

Aunque su estado parecía estable, se descompensó, requirió oxígeno y falleció pocas horas más tarde en la unidad de terapia intensiva.

Como sucede en cada caso en donde se detecta hantavirus, las autoridades sanitarias del lugar realizaron una investigación epidemiológica en la cual se estableció que el hombre residía en el centro de la ciudad, pero solía practicar trekking y actividades de montaña en sectores con vegetación selvática.

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo.

Los síntomas de hantavirus inician como un cuadro gripal (fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea) y pueden progresar a un síndrome cardiopulmonar grave con dificultad respiratoria aguda y shock.

La vía principal sigue siendo el contacto con secreciones de roedores, aunque estos casos abrieron nuevas preguntas sobre los mecanismos de contagio.

Por esto mismo, los especialsitas advirtieron que acciones como caminar, pescar, nadar o acampar pueden implicar el riesgo de exposición, especialmente en áreas de vegetación densa o presencia de caña colihue.

De esta manera, recomendaron transitar solo por senderos habilitados y despejados, instalar carpas en espacios abiertos y desmalezados, evitar acumular restos de comida y no recolectar agua sin purificar.

Además, antes de ingresar a cabañas o galpones cerrados, aconsejan ventilar bien, no barrer en seco y usar barbijo N95. Si se recolectan frutos silvestres, hacerlo con protección y avisar al médico sobre la exposición a zonas de riesgo en los 45 días previos a síntomas.

El segmento etario de 50 a 59 años mostró la tasa de letalidad más alta, con un 75% de mortalidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Infobae