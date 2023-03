Musk ridiculizó en Twitter a un exempleado discapacitado

Elon Musk se burló públicamente de la incertidumbre de un empleado de Twitter que no sabía si había sido despedido en una reciente ronda de recortes y habló con desdén de la discapacidad del empleado en una serie de tuits el lunes por la noche.

Haraldur Thorleifsson, un director sénior de Twitter con sede en Islandia, tuiteó a Musk que el acceso a su computadora se había cortado nueve días antes, cuando se informó que Twitter despidió a unos 200 empleados. Pero, Thorleifsson dijo en su tuit, “mi jefe de recursos humanos no puede confirmar si soy un empleado o no”.

Musk respondió en un tuit preguntando: “¿Qué trabajo has estado haciendo?”. Y cuando Thorleifsson proporcionó una lista de sus tareas en respuesta, Musk pareció poner en duda varios puntos. “Fotos o no sucedió”, tuiteó.

En un tuit separado, el multimillonario dijo que Thorleifsson “no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina”. Thorleifsson aclaró en un tuit que padece distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que dice lo puso en silla de ruedas hace más de 20 años.

Thorleifsson, quien fundó una empresa de marca digital adquirida por Twitter en 2021, ha sido reconocido por Naciones Unidas y el presidente de Islandia por encabezar un esfuerzo caritativo para construir 1.000 rampas para sillas de ruedas alrededor de Reykjavik para aumentar la accesibilidad de la ciudad.

“No puedo hacer trabajo manual (que en este caso significa escribir o usar un mouse) durante largos períodos de tiempo sin que mis manos comiencen a tener calambres”, dijo. “Sin embargo, puedo escribir durante una hora o dos a la vez. Esto no fue un problema en Twitter 1.0, ya que yo era un director sénior y mi trabajo consistía principalmente en ayudar a los equipos a avanzar, brindarles consejos estratégicos y tácticos”.

Tras el intercambio con Musk, Thorleifsson dijo en un tuit que el jefe de recursos humanos de Twitter había confirmado que ya no trabajaba en la empresa. “Lo cual está totalmente bien y sucede todo el tiempo. Por lo general, le cuentan a la gente sobre esto, pero aparentemente esa es la parte opcional en Twitter ahora”, dijo. “Sin embargo, el siguiente paso es averiguar si Twitter me pagará lo que me deben según mi contrato”.

MUSK Y SU DESPIADADA MANERA DE ACTUAR

No es la primera vez que Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, se burla públicamente de los empleados de Twitter, la empresa que compró por US$ 44.000 millones el año pasado.

Se peleó en la plataforma con exejecutivos de Twitter, despidió a empleados que lo criticaron y, en un caso, denunció públicamente los tuits de un exempleado sobre él, diciendo que eran el resultado de “un caso trágico de inicio de Tourette en la edad adulta”.

El espectáculo discordante del propietario de una empresa burlándose públicamente de un empleado destaca el circo corporativo único que los trabajadores de Twitter han experimentado durante el último año.

Musk amenazó con abandonar el trato, luego completó la adquisición solo para proceder con múltiples rondas de despidos. Cientos de exempleados de Twitter ahora están tomando acciones legales contra la empresa, alegando promesas de indemnización incumplidas y, en algunos casos, discriminación, incluso contra empleados discapacitados.

Mientras tanto, la plataforma parece estar luchando por mantenerse en línea. El lunes, Twitter experimentó una de sus mayores interrupciones desde la adquisición de Musk, con muchos usuarios que no pudieron acceder al sitio y otros tuvieron problemas para hacer clic en enlaces o ver fotos durante aproximadamente una hora.

Fue el tercer gran problema técnico al que se enfrentó Twitter en menos de un mes, ya que Musk redujo su personal de aproximadamente 7.500 trabajadores antes de su adquisición a menos de 2.000 y participó en una serie de otros esfuerzos de reducción de costos.