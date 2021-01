Nace el Partido Cristiano Chubutense

Esperan que la Justicia Federal acepte su presentación para participar de las elecciones de medio término. “La aprobación del aborto fue la gota que rebalsó el vaso”, aseguraron y dejaron en claro que no se sienten representados por ningún partido político.

La cuenta regresiva para las elecciones legislativas de octubre comenzó hace rato. La batalla por llegar al Congreso Nacional no da respiro y un nuevo protagonista pide pista para ser parte de la contienda. Es que pastores de distintas congregaciones de la provincia crearon el Partido Cristiano Chubutense y aspiran a ser parte de las elecciones de medio término, si logran la aprobación del Juzgado Federal.

“Es una idea que fue madurando y hace dos años ya se había puesto un poco más fuerte. Después de ver las distintas posturas de los legisladores nacionales y ver la posición de los diputados provinciales con algunas cuestiones que perjudicaron las iglesias, se decidió formar este partido”, explicó el pastor Juan Bautista Silva, presidente y fundador del mismo, en diálogo con La Posta Radio.

“La legalización del aborto fue la gota que rebalsó el vaso”, aseguró Silva sobre la decisión de crear este partido que reúne a iglesias cristianas evangélicas, católicas, testigos de Jehová, y de los santos de los últimos días.

Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y en meseta son los puntos donde se ya trabaja en el armado del arco político. “Esto también surge por situaciones que hemos visto políticamente. Hemos hablado con pastores del interior de la provincia y hemos descubierto que los diputados cuando necesitan un voto, vienen a tomar mate a tu casa, pero cuando resultan electos, tenés que ir a verlos a Rawson y te ponen dos o tres secretarios para decirle que estaban ocupados y que no te pueden atender. Es decir, cuando los pastores necesitaban una respuesta de quienes lo representaban, no los podían atender. Nos hemos cansado de esta situación”, cuestionó.

Para poder ser parte de las elecciones de medio término, necesitan 1.760 avales, pero confían en que superarán esa cifra. “Estamos muy avanzados. Creemos que en los primeros días de febrero vamos a estar presentando los avales para que la Justicia Federal que están de feria y que el COVID-19 ha reducido personal y con los tiempos legales si se puede presentar la ficha de afiliación y si todo este conjunto está aprobado, en tiempo y forma, estaremos presentando (candidatos a) senadores y diputados nacionales”, afirmó.

SIN ALIANZAS

Silva subrayó que desde el Partido Cristiano Chubutense no se sienten representados por ningún partido político y descartó cualquier tipo de alianza para octubre. “Por ahora no hablamos de alianza, pero no descartamos nada para el 2023. Queremos presentar candidatos a intendente y concejales en todo Chubut”, subrayó.

“Nosotros hoy no nos sentimos representados en un 80% por los partidos que están gobernando. Justamente nosotros hablamos de cambio de pensamiento. Nosotros queremos como cristianos poner una meta diferente porque los que están gobernando son elegidos democráticamente y son los que toman decisiones buenas, muy buenas, malas y muy malas y afecta el conjunto de la sociedad. Las cosas malas se pueden mejorar y las buenas también se pueden mejorar en muchos aspectos. Porque todos prometen lo mismo Salud, trabajo y Educación y eso es lo que más están teniendo problemas. Los hospitales están como están, trabajo que está faltando y ni hablar de Educación. Nosotros creemos que todo eso se puede mejorar”, consideró.

También resaltó que es necesario volver a luchar por el diferencial patagónico en los combustibles. “Lo que nos preocupa es la gran cantidad de beneficios que le han sacado a la provincia. Estamos hablando de beneficios económicos que le sacó el expresidente Mauricio Macri a Chubut. Un ejemplo es que la nafta era más barata en la zona y la hemos perdido. Una de las principales cuestiones que vamos a luchar es tratar de recuperar los beneficios que nos corresponden como sureños, que lo hemos perdido con el tiempo”, manifestó Silva.