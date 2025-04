'Nacho' Montenegro: De la región al mundo, de la mano del concepto TCR

Solo nueve años atrás comenzaba la historia en el automovilismo para el piloto radatilense Ignacio Montenegro. Sus primeros pasos en el kárting, fue el puntapié inicial para ir por un sueño... “correr a nivel mundial”. En 2020, hizo su primer intento en Europa con su llegada a la F4 española donde compartió momento con Franco Colapinto. Su regreso a Argentina fue al siguiente año y tuvo que esperar solo un par de meses para volver a tener la chance para encaminar su camino mundialista gracias al concepto TCR.

En septiembre de 2022, el TCR South America Banco BRB corría en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Un Audi RS3 del equipo Cobra Racing Team estaba libre y Montenegro decidió dar su primer paso hacia esta actualidad, subiendose a último momento para debutar en la categoría. Con una gran actuación, el argentino demostró que tenía credenciales para competir con los mejores. Una muestra de ello, es que a los pocos días también confirmó su primera participación en los FIA Motorsport Games donde finalizó en cuarto lugar en Paul Ricard (Francia), un circuito totalmente desconocido para él.

Viendo sus actuaciones y las posibilidades que le ofrecía el concepto TCR, en 2023, Montenegro se aseguró un lugar en un Honda Civic Type R FK7 de la Squadra Martino para hacer toda la temporada de TCR South America y TCR Brasil. Sus grandes resultados y los cinco triunfos en el año lo llevaron a quedarse con el campeonato sudamericano y el subcampeonato del brasileño.

Su primer gran salto hacia Europa fue en 2024. Confirmado en TCR Spain para la temporada, el argentino decidió hacer el campeonato de invierno donde se llevó el título. Eso le valió asegurarse una butaca en TCR Europe y su trabajo junto a la JAS Motorsport, el equipo que construye los Honda Civic de TCR para todo el mundo. Nacho triunfó en tres carreras del español, lo que hizo que también sea campeón, y una en el europeo, que lo llevó al tercer lugar de la general.

Entre medio de las definiciones, Montenegro tuvo otro desafío en el concepto TCR: los FIA Motorsport Games de Valencia. Con mucha más experiencia que en su primera vez, el argentino consiguió la medalla de oro para Argentina, batiendo al italiano Marco Butti, que en ese entonces ya estaba en el Kumho FIA TCR World Tour.

El ciclo del concepto TCR para Ignacio Montenegro se completará en 2025 con su llegada al Kumho FIA TCR World Tour con un Honda Civic Type R FL5 del Goat Racing. Este modelo japonés es el mismo que manejó en los años anteriores en TCR Europe y TCR Spain, lo que muestra otro de los beneficios que tiene este tipo de automovilismo.

Nacida como una competición orientada al customer racing, el concepto TCR ofrece interesantes oportunidades para todos los pilotos. Con los mismo autos, neumáticos y reglas, los más de cuarenta campeonatos que hay en todo el mundo tienen el mismo potencial que la divisional mundial. Hoy en día ya son quince automotrices que tiene autos homologados para participar del TCR. La última en sumarse es Toyota con el Corolla que se fabricó en Argentina.

El debut de Montenegro a nivel mundial será este jueves cuando salga por primera vez a pista en el autódromo Hermanos Rodriguez de la Ciudad de México (México). El viernes será la clasificación y la primera carrera y el sábado quedará para la segunda y tercera competencia. Nacho competirá con tres referentes de Sudamérica en TCR como lo son el uruguayo Santiago Urrutia y los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami.

Tres años bastaron para cumplir el sueño de un joven piloto argentino. Ignacio Montenegro es una muestra clara de los beneficios del concepto TCR que acerca a pilotos de cualquier parte del mundo a competir en un campeonato mundial de la FIA con las mismas herramientas que los haces en tu país.

nacho.png

DECLARACION

“Se completó un sueño muy temprano con la llegada al mundial de TCR. Ahora voy a seguir empujando para tratar de conseguir las otras metas que me proponga. También pienso disfrutarlo porque con veinte años voy a estar compitiendo con nombres tan importantes en la categoría. Este año me va a servir para aprender todo porque son muchos los circuitos de la temporada que no conozco” (Ignacio Montenegro).

HISTORIAL

2016 a 2019 - Kárting

2020 - F4 España/Fórmula Renault Argentina

2021 - Autos de Turismo en Argentina

2022 - TCR South America /Autos de Turismo en Argentina/Turismo Nacional/FIA Motorsport Games

2023 - TCR South America /TCR Brasil

2024 - TCR Spain/TCR Europe/FIA Motorsport Games/TCR Spain Winter Series

2025 - FIA TCR World Tour

PALMARES

Campeón

2023 – TCR South America

2024 – TCR Spain/TCR Spain Winter Series

2024 – Medalla de Oro en FIA Motorsport Games en Autos de Turismo (TCR)

Subcampeón

2023 – TCR Brasil