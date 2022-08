Nació Alfredo Siquier, el primer nieto de Mauricio Macri

El ex presidente aseguró que su hija Gimena dio a luz esta madrugada. "Estoy de estreno", aseguro con felicidad.

Nació Alfredo, el primer nieto de Mauricio Macri. El expresidente aseguró en una entrevista radial que su hija Gimena dio a luz esta madrugada.

“Quiero comunicarles que hace cuatro horas soy abuelo, 5.10 de la mañana nació Alfredo. Es la primera vez que soy abuelo, estoy de estreno”, comenzó diciendo Mauricio Macri.

“Mi hija Gimena, la pintora, la segunda. Se llama Alfredo Siquier. Así que estamos estrenando el título de abuelo. “Me pueden decir “abu””, dijo entre risas en comunicación con la Cadena 3 de Córdoba.

“Estoy estrenando título, qué cambio”, continuó el líder de Pro. Tras ello, aseguró que en su regreso a Buenos Aires irá a conocerlo. “Voy a ir a verlo entre hoy y mañana, porque [las visitas] ahora son más restrictivas”, agregó.

En ese mismo hilo, el marido de Juliana Awada bromeó sobre el cuadro de fútbol de su nieto. “Tengo el carnet de socio de Boca, ya el papá me lo aceptó, aunque sea hincha de Estudiantes. Igual hasta los 11 los chicos se pueden cambiar pero vamos a pelear como abuelo para resistir, que no se me vaya para Estudiantes”, señaló.