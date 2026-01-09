Nasser Al-Attiyah se impuso en la etapa más extensa del Dakar

El piloto qatarí, con Dacia, se quedó con la victoria en la sexta etapa del rally y lidera en la clasificación general.

l piloto qatarí Nasser Al-Attiyah se impuso este viernes en la sexta etapa del Dakar y pasó a liderar la clasificación en Autos, mientras que en Motos, solo 45 segundos separan al australiano Daniel Sanders del estadounidense Ricky Brabec, a falta de una semana para el final de la prueba que se corre en el desierto de Arabia Saudita.

Fue una buena jornada para Dacia, que logró su primer doblete en un Dakar, ya que a la victoria de Al-Attiyah se unió el segundo puesto del francés Sébastien Loeb, a 2'58" de su compañero de escudería.

Los españoles Nani Roma y Carlos Sainz, ambos con Ford, entraron en el Top 10 y se mantienen en la lucha por el título.

A falta de una semana para el final de la prueba, Roma es tercero en la general a 9'13" de Al-Attiyah, seguido por su compatriota, que está a 11'49" de la cabeza.

La principal amenaza para el catarí, que suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y busca su sexto título, es el sudafricano Henk Lategan, con Toyota, que tiene una desventaja de 6 minutos y 10 segundos con respecto al líder.

En una larga jornada de 920 km de recorrido entre Hail y Riad (Arabia Saudita), aunque sólo 326 eran cronometrados, Sanders dio un recital sobre su KTM, siendo el más rápido de la jornada, pero cometió un exceso de velocidad en una zona limitada y le cayó una sanción de seis minutos.

Eso le hizo caer al tercer puesto de la etapa, por detrás de Brabec (a 1'17") y del español Tosha Schareina (1'14").

En la general, Brabec queda a solo 45 segundos del australiano, con el argentino Luciano Benavides ocupando provisionalmente la tercera plaza del podio, a poco más de 10 minutos y con poco más de minuto y medio de renta sobre Schareina.

El chileno Ignacio Cornejo ocupa la 5ª plaza, pero a casi media hora del líder.

Por su parte, en la categoría Challenger, el binomio argentino compuesto por Kevin Benavides y el navegante Lisandro Sisterna culminaron en la tercera posición de una jornada extensa y que le abrió el camino al día de descanso en Riyadh.

Los representantes nacionales terminaron su etapa detrás del ganador de la jornada, el chileno Ignacio Casale (03:58:57seg) y la saudí Dania Akee (+00.38seg).

En tanto que Benavides y Sisterna quedaron a 01:40seg de la cima de la Etapa 6 que partió de Hail.

Por su parte, Nicolas Cavigliasso y Valentina Pertegarini, los actuales campeones del Mundo, finalizaron a 04:15seg. Mientras que en la sexta colocación apareció el binomio conformado por la neerlandesa Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz (06:06seg).

En la general, la tabla de Challenger la comanda el español Pau Navarro, seguido por el binomio argentino de Cavigliasso y Pertegarini, terceros el chileno Lucas del Río con el mendocino Bruno Jacomy.

Entre los argentinos queda en la quinta colocación Daniel Zille y Sebastián Cesana, mientras que en la sexta Klaassen con Sanz.

Mientras tanto, el ganador de la Etapa 6 en la categoría SSV (T4) fue el francés Xavier de Soultrait, junto a su copiloto Martin Bonnet, compitiendo para el equipo Sébastien Loeb Racing con Polaris.

De Soultrait completó la especial de 331 km entre Ha'il y Riad en un tiempo de 3:59:53, superando por poco más de dos minutos al estadounidense Kyle Chaney. Con este triunfo, el piloto francés redujo la distancia en la clasificación general frente al líder, el estadounidense Brock Heger, quien mantiene el primer puesto antes del día de descanso con una ventaja de 33 minutos.

En la categoría Challenger (T3), que también utiliza vehículos Side-by-Side (prototipos ligeros), el ganador de la Etapa 6 fue el chileno Ignacio Casale, registrando un tiempo de 3:58:57.

Y en la categoría Camiones, el neerlandés Mitchel van den Brink volvió a tomar el mando del Dakar tras aprovechar el tiempo perdido por el checo Martin Macik en el recorrido de la sexta etapa. El piloto del equipo Eurol Rally Sport recupera así un liderazgo que había cedido en la cuarta jornada y se marcha al día de descanso con una ventaja contundente que reconfigura por completo la lucha por la victoria final.

La jornada resultó dura para Macik, gran dominador de las primeras etapas del rally, pero que pagó caro los problemas sufridos en una etapa decisiva antes del parate. Los números reflejan la magnitud del golpe: el checo se encuentra ahora a 35 minutos y 24 segundos del líder, una desventaja muy difícil de revertir en la segunda semana de competición.

Mientras Van den Brink consolida su posición al frente de la general, la pelea por los puestos de honor promete máxima tensión. El checo Aleš Loprais, ganador de la etapa, firmó una actuación de alto nivel que le permitió escalar hasta el tercer puesto provisional. Su victoria parcial confirmó su progresión en el rally y lo devuelve de lleno a la lucha por el podio.

Los participantes en la prueba tendrán este sábado una jornada de descanso, antes de retomar la competencia el domingo con otra larga etapa de 876 km entre Riad y Wadi ad-Dawasir, de los que 462 serán cronometrados.