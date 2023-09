Náutico, Chenque y Calafate ganaron en Primera Damas  

La Asociación Austral de Hóckey desarrolló el último fin de semana en los campos de juego de Deportivo Portugués y Comodoro RC la segunda fecha del torneo Clausura de Césped 2023.

En ese contexto, se jugaron partidos de las categorías formativas, es decir en Sub 14, Sub 16B, Sub 16 y Sub 19 y Primera Damas.

En esta última categoría, se prudujeron triunfos de Náutico Rada Tilly, Chenque RC y Calafate RC.

Las ’aurinegras’ derrotaron 2-1 a Santa Lucía, el ’Celeste’ goleó 4-0 a Deportivo Portugués, mientras que el ’Cala’ superó por 2-0 a Comodoro RC.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron tanto el sábado como el domingo.

....................

Panorama de la 2ª fecha

SABADO

Cancha: Deportivo Portugués.

Local: Chenque RC.

Sub 14

- Chenque RC 2 / Deportivo Portugués 1.

- Santa Lucía 0 / Náutico Amarillo 0.

- Náutico Negro 2 / Calafate RC 2.

Sub 16B

- Náutico Negro 0 / Calafate RC 9.

Sub 19

- Calafate Negro 0 / Náutico Rada Tilly 8.

- Chenque RC 2 / Deportivo Portugués.

DOMINGO

Cancha: Deportivo Portugués.

Local: Chenque RC.

Sub 16B

- Calafate Negro 0 / Deportivo Portugués 11.

- Santa Lucía 1 / Náutico Amarillo 1.

Sub 16

- Santa Lucía 1 / Náutico Rada Tilly 2.

- Chenque RC 1 / Deportivo Portugués 6.

Primera Damas

- Santa Lucía 1 / Náutico Rada Tilly 2.

- Chenque RC 4 / Deportivo Portugués 0.

DOMINGO

Cancha: Comodoro RC.

Local: Comodoro RC.

Sub 16

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 13.

Sub 19

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 6.

Primera Damas

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 2.