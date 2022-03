Náutico defenderá la punta del torneo ante Santa Lucía el domingo en Rada Tilly

El torneo Apertura de Hóckey Césped tiene la programación confirmada para el fin de semana. Se jugará la 4ª fecha y los escenarios serán la cancha de Calafate Rugby Club y la de Náutico en la villa balnearia Rada Tilly.

En Primera Damas habrá tres encuentros este fin de semana donde el "Aurinegro" lidera la competencia con tres victorias en la misma cantidad de juegos. El domingo desde las 17 recibirá a Santa Lucía, que llega como escolta con 6 puntos y dos victorias.

Ese será el juego que cierre la jornada en la villa donde antes se enfrentarán Náutico con Santa Lucía desde las 10 de la mañana en Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

Los dos juegos restantes, de Primera Damas, irán el domingo pero en cancha de Calafate RC. A las 11:30 jugarán Comodoro RC con Deportivo Portugués, y a continuación desde las 13 se enfrentarán Chenque RC con Calafate RC.

..................

Programa de la 4ª fecha

SABADO

CANCHA CALAFATE RC

14:00 Sub 14 - Chenque RC vs Calafate RC. Arbitros: Quiroga - Navarro.

15:30 Sub 14 - Comodoro RC vs Deportivo Portugués. Arbitros: Peneff - Ponce.

17:00 Sub 19 - Chenque RC vs Calafate RC. Arbitros: Pacheco - Quiroga.

DOMINGO

CANCHA CALAFATE RC

10:00 Sub 16 - Chenque RC vs Calafate RC. Arbitros: Bustamante - Pacheco.

11:30 Primera - Comodoro RC vs Deportivo Portugués. Arbitros: Barboza - Bahl.

13:00 Primera - Chenque RC vs Calafate RC. Arbitors: Bahl - Bustamante.

CANCHA NAUTICO RADA TILLY

10:00 Sub 14 - Náutico Rada Tilly vs Santa Lucía. Arbitros: Juarez - Espinoza.

12:00 Sub 16 - Náutico Rada Tilly vs Santa Lucía. Arbitros: Juarez - Espinoza.

13:30 Sub 16 B - Náutico Rada Tilly vs Santa Lucía. Arbitros: Ledesma - Ragghianti.

15:00 Sub 19 - Náutico Rada Tilly vs Santa Lucía. Arbitros: González Mons - Marín.

17:00 Primera - Náutico Rada Tilly vs Santa Lucía. Arbitros: González Mons - Marín.