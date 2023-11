Náutico y Federación abren las semifinales en Rada Tilly

Náutico Rada Tilly recibirá este miércoles a Federación Deportiva YPF por una de las semifinales del torneo Clausura 2023 de básquetbol de Primera división de la rama masculina.

El partido, que se jugará en cancha del ’Aurinegro’, dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Leandro Aguirre, Gabriel Rojas y Facundo Iza. Además, Guillermo Fernández será el comisionado técnico.

La otra ’semi’ que estaba prevista para este miércoles, se jugará el próximo lunes en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8 entre el local Petroquímica y Gimnasia y Esgrima ’Verde’.

Además, en el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima ’D’ se medirá con Comisión de Actividades Infantiles por la categoría U17 de la Zona Desarrollo. El partido será controlado por Matías Carrizo y Constanza Zárate.

Programa - Primera Masculino

MIERCOLES 22

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Federación Deportiva YPF. Arbitros: Leandro Aguirre, Gabriel Rojas y Facundo Iza. CT: Guillermo Fernández.

LUNES 27

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:30 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima "Verde". Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Matías Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

Los ganadores pasan a disputar la serie de Play Off

1º Juego: 29-nov – Gdor. (1º vs 4º) vs. Gdor. (2º vs 3º)

2º Juego: 4-dic – Gdor. Gdor. (2º vs 3º) vs (1º vs 4º)

3º Juego: 6-dic – Gdor. (1º vs 4º) vs. Gdor. (2º vs 3º)

MIERCOLES 22

En el Socios Fundadores - Zona Desarrollo

21:00 U-17: Gimnasia "D" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo y Constanza Zárate.

JUEVES 23

En el Socios Fundadores

21:00 U-17: Gimnasia “Verde” vs Federación Deportiva YPF “Bordó”. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

VIERNES 24

En el gimnasio de la Escuela Provincial Nº 731

21:30 U-21 Domingo Savio vs Gimnasia (*). Arbitros: Gabriel Rojas y Matías Carrizo.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:30 U-21 Petroquímica vs Federación Deportiva YPF. Arbitros: José Bova y Rodrigo Reyes.

SABADO 25

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

17:30 U-13: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Domingo Savio (*).

19:30 U-15: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Domingo Savio (*).

En el gimnasio “Municipal Ex-PAE” – Pico Truncado

12:00 U-15: Escuela de Básquet Pico Truncado vs Gimnasia “Blanco” (*).

14:00 U-13: Escuela de Básquet Pico Truncado vs Gimnasia “Blanco” (*).

16:00 U-17: Escuela de Básquet Pico Truncado vs Gimnasia “Blanco” (*).

DOMINGO 26

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

14:00 U-13: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly “Negro” (*).

16:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Federación Deportiva YPF “Blanco”.

En el Socios Fundadores

16:00 U-13: Gimnasia "D" vs Domingo Savio (*).

18:00 U-15: Gimnasia "D" vs Domingo Savio (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

18:00 U-21: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima.