Nazareno Turrez tuvo un comienzo agridulce en el Nacional de Kárting

El último fin de semana, el ‘Coliseo Porteño’ en su variante N°1, fue el escenario de la fecha de apertura del Campeonato Argentino de Kárting 2024 (CAK 2024). Allí fue convocado el piloto de Comodoro Rivadavia, Nazareno Turrez, para disputar el prestigioso torneo en la clase Sudam Junior.

Luego de los trabajos previos en los entrenamientos, Nazareno obtuvo el 13° registro en la clasificación del día viernes, el que lo ubicó en el centro del extenso pelotón. Desde esa condición, partió en las mangas de la jornada sabatina. En la primera de esas alternativas clasificatorias, consiguió evitar algunos incidentes y completar la carrera en el P15. En la segunda batería, supo aprovechar las situaciones de sobrepaso y quedarse con el P7. Alentado por este avance, se dispuso a continuar concretando resultados satisfactorios en la Pre Final, pero desafortunadamente, un toque lo llevó al abandono prematuro de la etapa.

En sus apreciaciones de las etapas preliminares del evento en Buenos Aires por el CAK 2024, Nazareno comentó: “Arrancamos bien, la verdad que no pensábamos estar así. En la clasificación tenía para estar más adelante, pero por un error, quedamos atrás de un piloto y terminamos clasificando 13°. En las mangas nos mantuvimos y avanzamos cuando se pudo. Fue una pena el toque que tuvimos en la Pre Final. Fue culpa de ambos. Hay que seguir trabajando en el auto. Tenemos que reparar para la Final lo que rompimos en el toque”.

El piloto comodorense intentó en la Final del domingo, revalidar el protagonismo que había conseguido en las jornadas previas, donde había logrado cosechar algunos puntos en su presentación en esta primera fecha del CAK. Sin embargo, otro incidente durante los primeros metros de la etapa definitoria, lo marginó irremediablemente de la carrera.

A pesar del frustrante desenlace del fin de semana, Nazareno supo rescatar lo positivo y mirar hacia adelante: “No esperábamos un final así. No habíamos cerrado la primera vuelta y se tiraron a pasarnos. Se tiraron pasados, mal, con dos ruedas sobre la tierra. Yo dejé el espacio para que entré sin perjudicarme, pero del otro lado había otro kárting y lamentablemente, terminamos quedando afuera nosotros. Yo no vine a hacer cosas raras a este campeonato. Vine a buscar mejorar y hacer experiencia para poder aprovechar después en las carreras de Comodoro y de Buenos Aires. Esto no fue lo que buscamos, pero el fin de semana nos dejó un montón de cosas buenas. Ya nos ponemos a pensar en la próxima fecha, en Río Cuarto”.

Y completando sus dichos, se dedicó a agradecer: “Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo CalKev Racing, a Juan Manuel Quevedo, a Martinelli, a la gente de Chubut y de Santa Cruz, que me dieron su apoyo, y a todos mis auspiciantes: JyM Racing, Holy Beer, Evanto Ropa Deportiva, Auto Moto Club Comodoro Rivadavia, Leña y Carbón ‘El Mono’, Patagonia Carnes, Transporte Paz, Alineación Paz, Carlos Automotores, North Western Srl, Polarsur, InnovandoColory”.

Al concluir esta 1ª fecha del CAK 2024, Nazareno Turrez ha acumulado 4 puntos, ubicándose en el P18 de la clase Sudam Junior. La próxima competencia se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el kartódromo cordobés de la ciudad de Río Cuarto, donde se dará por finalizada la temporada y se coronarán a los campeones nacionales.