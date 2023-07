Nazareno Turrez tuvo un excelente debut en el Argentino de Kárting

La máxima categoría del kárting argentino completó el último fin de semana su segunda cita sobre el kartódromo “Héctor Luis Pirín Gradassi” de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.

Con un espléndido trabajo, el piloto comodorense Nazareno Turrez, se midió con los demás protagonistas de todo el país en la clase Cadete, donde consiguió llegar al podio. Este segundo compromiso del Campeonato Argentino de Kárting (CAK) 2023, reunió a las 2 y 3 fechas del prestigioso certamen.

Los primeros entrenamientos por la 2ª fecha, señalaron como uno de los candidatos a la lucha por los puestos de privilegio a Turrez, quien supo revalidar su protagonismo en la clasifica, donde se quedó con el 7° mejor tiempo de la nutrida divisional (7° mejor tiempo entre 30 participantes).

En el Sprint, consiguió afirmarse en la disputa por los sitios de privilegio cerrando esta primera competencia del día sábado en el P4, luego de las medidas deportivas que oficializaron el clasificador. En la final, se sostuvo en el lote de punta, expectante para subir en la lucha del liderazgo. Agazapado detrás de los dos que giraban delante suyo, siguió con ánimo de superarlos. Sin encontrar una situación que no lo perjudicara, completó la carrera en el P3, logrando el derecho al festejo en la ceremonia de premiación.

naza1.jpeg

Con alegría, hizo su relato de la primera jornada que lo depositó en el podio nacional: “Estamos muy contentos. Empezamos en los entrenamientos a casi dos segundos de la punta y pudimos terminar peleando la punta en la final de hoy (sábado). Estábamos muy juntitos, y buscamos la situación, pero no quisimos arriesgar en una maniobra que nos perjudicara, y esperamos. Si se daba, la situación, estábamos para aprovechar. Estamos muy contentos por haber llegado a pelear la punta y terminar este sábado en el podio”.

El domingo comenzó aún mejor para Turrez quien impuso su registro como el más rápido en la clasifica por la 3ª fecha. Sin embargo, en el Sprint, el debate de posiciones lo llevó a completar la carrera en el P4, mientras que, en la final, otra luchada competencia lo entretuvo en el transcurso de toda la etapa. El clasificador final lo ubicó en el Top 10 de esta decisiva.

Sobre esta segunda jornada, Nazareno comentó: “Clasificamos 1°. En la largada del Sprint decidí ir afuera para no chocarme y hundir la trompa. Perdimos muchas posiciones. Después me chocaron. En la final, la otra fila, la de adentro, movió antes y cuando llegamos a la primera curva, se chocaron adelante y tuve que salir de la pista. Habíamos largado con mucha fe, pero con esto, quedamos muy retrasados. Me tranquilicé y pensé en llegar lo más adelante que se nos permita”.

Luego agregó: “Me voy muy contento con esta experiencia. Hoy (domingo) hice la pole, ayer (sábado) quedé 3° y subí al podio. Hacía dos meses que no corría y haber terminado con estos resultados, es un logro muy importante para mí”.

Finalmente, agradeció: “Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo CalKev Racing, a Juan Manuel Quevedo, a Fabián Martinelli, a la gente de Comodoro Rivadavia, a la gente de Trelew, a todo Chubut que me ofrece su apoyo, y a todos mis auspiciantes: JyM Racing, Los maestros de las pastas, JyC Rectificaciones, Elal-Agua de manantial, La Rastra, Holy Beer, JyE-Todo Gomas, Patagonia Carnes, León Security y Tel Plas”.

Con estos resultados, Nazareno Turrez se ubica en el 7º puesto de la clase Cadete del CAK, donde reúne 54 puntos. La última cita de la temporada del karting nacional, será el fin de semana del 18 y 19 de noviembre.