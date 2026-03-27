Nelson Piquet Jr. dominó en Cascavel

El piloto brasileño fue el más veloz este viernes en el segundo entrenamiento que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional Zilmar Beux.

El TCR South America Banco BRB puso primera en el autódromo de Autódromo Internacional Zilmar Beux con una intensa jornada de entrenamientos marcada por altas temperaturas y un atractivo circuito que encerró en solo un segundo y medio a 19 pilotos.

Bajo un sol implacable y con temperaturas que superaron los 30 grados, los equipos aprovecharon al máximo las sesiones de entrenamientos para trabajar en la puesta a punto de los autos en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.

El gran protagonista del día fue el brasileño Nelson Piquet Jr., quien se quedó con el mejor tiempo de la jornada en el segundo entrenamiento, demostrando un sólido rendimiento y posicionándose como uno de los candidatos de cara a la clasificación y las carreras.

En orden cronológico, por la mañana, en el shakedown, el más rápido fue el argentino Nestor Girolami con su Hyundai Elantra N. Luego fue el entrenamiento Trophy y Junior donde el mejor fue el uruguayo Joaquín Cafaro con el peugeot 308 GTI TCR del Uruguay Racing Team. Al mediodia, en la primera práctica libre el “1” quedó en manos del campeón de 2024, el brasieño Pedro Cardoso con su Cupra León VZ. La última actividad fue para Piquet Jr. que marcó 1:04.137, dejando segundo a Leonel Pernía a 0.013 y tercero a Girolami a 0.192.

La actividad en pista fue constante, con todos los pilotos buscando referencias en un trazado rápido y técnico, donde cada detalle cuenta. Las condiciones climáticas exigieron tanto a los autos como a los protagonistas, en una jornada que sirvió para empezar a perfilar el potencial de cada estructura.

Con 3058 metros, el Autódromo Internacional Zilmar Beux mostró la gran paridad que hay en la categoría. A modo de referencia, el 19°, Nicolás Fuca, quedó a 1.488 del Honda Civic Type R FL5 del brasileño ex Fórmula 1.

El más destacado de la Copa Trophy fue el argentino Adrián Chirano que se colocó en el 15° lugar de la general con su flamante Honda Civic Type R FL5 que estrenó esta fecha.

Los debuts de esta fecha son Gabryel Romano, que hace su primera experiencia en la categoría con un Honda Civic Type R FK7, y Guilherme Reisch, que regresa a TCR South America con un Audi RS3 LMS Gen 2. El campeón Trophy de 2023 de TCR Brasil Banco BRB se colocó en la posición 20” y el brasileño de Porthack Racing en la 21°.

Con este primer contacto en pista ya completado, el TCR South America se prepara para un sábado clave, donde la clasificación comenzará a definir el ordenamiento de la grilla para las competencias del fin de semana.