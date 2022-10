Netflix inició la producción de la serie de Cien años de soledad

Netflix aprovechó el 40° aniversario del anuncio del premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez para anunciar el inicio de la producción de Macondo, serie exclusiva de la plataforma que será la primera adaptación audiovisual de la novela Cien años de soledad. Quiénes serán parte de la esperada adaptación que podría convertirse en un hito de la ficción latinoamericana en el streaming.

Luego de que en 2019 la plataforma anunciara el acuerdo con la familia García Márquez para realizar la primera versión audiovisual de la novela de la publicada en 1967 que fue traducida a 45 idiomas y lleva más de 50 millones de copias vendidas, dieron inicio a la construcción del universo alrededor de Macondo, el pueblo ficticio donde transcurre la trama. "Hace poco más de tres años anunciamos nuestro acuerdo con la familia García Márquez para llevar a cabo la primera producción audiovisual de esta obra", anunció en un comunicado el vicepresidente de contenido en Latinoamérica, Francisco Ramos, antes de ahondar en el equipo que llevará adelante la serie.

Alex García y Laura Mora dirigirán la primera temporada de Macondo, y ambos cuentan con un CV envidiable en la industria audiovisual, según detalló el comunicado: "Alex ha dirigido series como The Witcher y más temprano en su carrera fue director de la serie Utopía, ganadora en 2014 de un Emmy Internacional como mejor serie de drama; y Laura, directora de Matar a Jesús y Los reyes del mundo, película que ha sido seleccionada para representar a Colombia en los premios de la Academia 2023, y de series como Frontera verde y El robo del siglo, traerán a la serie todo su brío, talento y pasión".

El guion que tendrá la misión de recorrer la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones, estará a cargo del puertorriqueño José Rivera (Diarios de motocicleta y Los 33), junto a los colombianos Natalia Santa, Camila Brugés y Albatros González, con la asesoría de María Camila Arias. En el diseño de producción, estará Eugenio Caballero (El laberinto del fauno -filme que le valió un Oscar-, Roma y Bardo), en diseño de vestuario Catherine Rodríguez; y en dirección de fotografía Paulo Pérez.

"Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría Justicia. Pero, en la actual época dorada de las series, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix", habían señalado al a prensa los hijos del escritor cuando se anunció el proyecto hace tres años.