Newbery arrancó el Zonal "A" con goleada ante Tiro Federal

El “Lobo” se impuso de local por 5-1 en el marco de la primera fecha del segundo torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El club Jorge Newbery derrotó este sábado de local a Tiro Federal por 5-1 en el partido que puso en marcha el Torneo Zonal “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que correspondió a la zona “A”, se jugó en La Madriguera, bajo el arbitraje de Brian Jerosimich.

El “Lobo” se quedó con los tres puntos en su cancha por el hat-trick marcado por su goleador Franco Domínguez, mientras que Alan Barros -en contra- y Fausto Viegas, completaron la goleada en el barrio Nueve de Julio. El tanto del elenco tirolense lo anotó Diego Ochoa.

La fecha se completará este domingo, también desde las 15. El campeón Comisión de Actividades Infantiles recibirá -en cancha de Tiro- a Florentino Ameghino, con el arbitraje de Gabriel Jarpa.

Por su parte, Huracán se medirá en su cancha ante Argentinos Diadema, en donde impartirá justicia Lucas Bres.

Mientras que Unión San Martín Azcuénaga se las verá en su estadio “Armando Avila” ante Próspero Palazzo. El árbitro del encuentro será Guillermo Díaz. Estos tres encuentros corresponden a la zona “B”.

Mientras que en los otros dos partidos que completará el grupo “A”, Deportivo Sarmiento recibirá a General Saavedra con Luis Fimiani como árbitro y Petroquímica hará lo propio ante Laprida -partido sin visitantes-, con el arbitraje de Carlos Rujano.

…………………

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 20

Zona “A”

- Jorge Newbery 5 / Tiro Federal 1.

DOMINGO 21 (15:00 PRIMERA – 12:30 RESERVA)

- Deportivo Sarmiento vs General Saavedra.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Diego Bayón y Carlos Quintana.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Petroquímica vs Laprida.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Diego Schooff y Gustavo Corbalán.

Cancha: Petroquímica.

Zona “B”

- Comisión de Actividades Infantiles vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Sergio Corbalán y Víctor Velarde.

Cancha: Tiro Federal.

- Huracán vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Cristian Raimilla.

Cancha: Huracán.

- Unión San Martín Azcuénaga vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Cristian Ontivero y Luis Marcial.

Cancha: USMA.