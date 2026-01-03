Newbery busca sacar una importante ventaja de local

El “Lobo” recibe este domingo a Deportivo Villalonga por los cuartos de final de la Región Patagonia del Torneo Regional Amateur. El partido arranca a las 17.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires, por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

El encuentro, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 17, y será controlado por jueces de Neuquén.

El árbitro principal será Ulises Jerónimo, quien estará secundado por Martín Molina y Nelson Garrido. Además, Lautaro Fonseca fue designado como cuarto juez.

El “Lobo”, que sumó como refuerzos a José Vivanco, Lucas Pugh, Lucas Villalba y Sebastián Leguiza, llega a esta instancia tras eliminar en la tercera ronda a su coterráneo Comisión de Actividades Infantiles.

En el partido de ida igualaron sin goles, mientras que en la vuelta, el equipo de Hugo Barrientos se impuso por 1-0 con gol de Franco Domínguez, desde el punto del penal.

De esa manera, Newbery se metió en los cuartos de final, donde se las verá con un Deportivo Villalonga, que viene de eliminar a Juan José Moreno de Puerto Madryn.

En el juego de ida, el cuadro de Villalonga había caído 2-1 en Puerto Madryn, pero en la vuelta, se recuperó y ganó por similar marcador, por lo que su pase se definió en los penales, donde se terminó imponiendo por 6-5.

Newbery jugó la primera fase en la Zona 11 de la Región Patagónica, donde terminó primero, mientras que Villalonga, lo hizo en la Zona 8, donde terminó primero e invicto con 14 puntos.

La revancha se disputará una semana después en el estadio “Miguel A. Recondo” de Villalonga. El ganador de esta llave jugará en las semifinales con el vencedor de Boxing Club de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande.

………………..

Probables formaciones

Jorge Newbery: Lucas Rodríguez; Fausto Viegas, Marcos Bale, Gastón Barrientos y René Villalba; Juan Pablo Schwarzenberg, Alex Vera, Alex Sosa y Franco Domínguez; Leonardo Valdez y Arturo Mendoza. DT: Hugo Barrientos.

Deportivo Villalonga: Edgardo Iturburu; Ignacio Menechella, Ezequiel Rodríguez, Jonathan Quiroga y Rubén Fernández; Lucas Ricagno, Alejo De León, Iván Eberling y Simón De León; Maicol Curallán y Eric Tourville. DT: Cristian Haure.

Arbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén).

Hora: 17.

Cancha: Jorge Newbery.

……………….

Programa de Cuartos de final

DOMINGO 4

En Comodoro Rivadavia (Chubut)

- Jorge Newbery (C. Rivadavia) vs Deportivo Villalonga (Villalonga, Buenos Aires).

Arbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén.

Asistentes: Martín Molina (Neuquén) y Nelson Garrido (Neuquén).

Cuarto árbitro: Lautaro Fonseca (Neuquén).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 17.

En Río Grande (Tierra del Fuego)

- Camioneros (Río Grande) vs Boxing Club (Río Gallegos).

Arbitro: Federico Miranda (Ushuaia).

Asistentes: Luciano Machuca (Ushuaia) y Alejo Lamas (Ushuaia).

Cuarto árbitro: Javier Ramírez (Ushuaia).

Cancha: Camioneros.

Hora: 18.

En El Chañar (Neuquén)

- San Patricio de El Chañar (Neuquén) vs La Amistad (Cipolletti).

Arbitro: Felipe Zonco (Coronel Dorrego).

Asistentes: Oscar Perotti (Coronel Dorrego) y Brian Romero (Coronel Dorrego).

Cuarto árbitro: Blas Torres (Coronel Dorrego).

Cancha: San Patricio.

Hora: 18.

En Villa Regina (Río Negro)

- Atlético Regina (Villa Regina) vs Deportivo Roca (General Roca).

Arbitro: Darío Macchi (Cipolletti).

Asistentes: Gastón Sandoval (Cipolletti) y Lautaro Osses (Cipolletti).

Cuarto árbitro: Ezequiel Escobar (Cipolletti).

Cancha: Atlético Regina.

Hora: 19.