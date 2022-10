Newbery le ganó 2-0 a la CAI y lo complicó

Con goles de Gonzalo Tarifa y Nicolás Iachetti, uno en cada tiempo, Jorge Newbery derrotó 2-0 a Comisión de Actividades Infantiles en el marco de la 3ª fecha de la zona 2 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur 2022-2023.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal, tuvo el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

El primero que avisó en el duelo comodorense fue Newbery con un remate desde lejos de Nicolás Iachetti y la pelota se fue desviada.

Diez minutos después, el que respondió fue la CAI. Desborde de Germán Martínez, centro para la entrada de Agustín Jara, quien le pegó como venía y el balón se fue sin destino de gol.

Más adelante, el ’Azzurro’ tuvo otra chance para abrir el marcador, pero el remate de Gabriel Toledo se fue desviado. En media hora de juego, la tuvo otra vez Iachetti, pero su disparo se fue por arriba.

Sin embargo, Newbery se fue arriba en el marcador gracias a un gol marcado por Gonzalo Tarifa, quien de cabeza, interceptó un centro de Fabio Godoy, y el delantero no perdonó para abrir el marcador ante la estirada de Federico Ricciardelli.

Al comienzo del segundo tiempo, la CAI salió rápido en busca del empate. Jara se escapó con el balón, entró al área para definir, y tapó el arquero debutante Iñaki Ludueña.

Sobre los 16’, una gran jugada en ataque de Joaquín Abarzúa y Mauro Jofré, casi termina en gol de Víctor Cabello, quien se arrojó de palomita y la pelota pegó en el palo. Esta vez el que se salvó fue el arco del ’Aeronauta’.

Cuatro minutos después, otra vez lo tuvo Cabello que intentó definir ante la salida del arquero Ludueña y la pelota se fue por arriba del travesaño.

Transcurrían los minutos y poco a poco la CAI hacía méritos para lograr el empate.

Hasta que a poco del final, Franco Domínguez, recibió el balón en el área, eludió al arquero, para luego asistir a Iacchetti, quien con un toque suave la mandó al fondo de la red para liquidar la historia 2-0.

De ese modo, Newbery sumó su primer triunfo en el triangular, y quedó como escolta del líder Huracán. La CAI, que quedó muy complicada, se ubica último en la tabla sin puntos y en la próxima fecha deberá jugar con el ’Globo’.

Síntesis

CAI 0 / Jorge Newbery 2

CAI: Federico Ricciardelli; Marcos Rilo, Horacio Igarzábal, Ezequiel Llesona y Lucas Coyette; Ariel Vega, Germán Martínez y Gabriel Toledo; Jeremías Asencio; Agustín Jara y Víctor Cabello. DT: Gustavo Caamaño.

Jorge Newbery: Iñaki Ludueña; Alfredo González Bordón, Fabio Godoy, Rodrigo Cárcamo y Julio Sánchez; Martín Ojeda, Juan Altamiranda, Nicolás Iachetti y Bruno Elorrieta; Franco Domínguez y Gonzalo Tarifa. DT: Sergio Maza.

Gol PT: 43’ Gonzalo Tarifa (JN).

Gol ST: 43’ Nicolás Iachetti (JN).

Cambios ST: al inicio Luciano Contreras x Igarzábal (C), 13’ Joaquín Abazúa x Coyette (C) y Mauro Jofré x Vega (C), 23’ Jacobo Dzaja x Cárcamo (JN), 27’ Federico Folmer x Ojeda (JN) y Diego Fernández x Altamiranda (JN), 28’ Leonardo Villa x Cabello (C), 33’ Mauricio Delseco x Asencio (C), 38’ Ariel Rubio x Godoy (JN) y Oscar Marchant x Tarifa (JN).

Amonestados: Llesona, Toledo (C). Cárcamo, Elorrieta (JN).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado).

Cancha: Estadio Municipal.

Torneo Regional Amateur

Zona 2 - Región Patagonia

Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif

Huracán 6 2 2 0 0 3 0 +3

Jorge Newbery 3 2 1 0 1 2 2 0

CAI 0 2 0 0 2 0 3 -3