Newbery quedó eliminado del Regional

Cayó por penales 6-5 ante Boxing Club de Río Gallegos y no pudo meterse en la final por un ascenso al Torneo Federal A.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia quedó eliminado este domingo del Torneo Regional Federal Amateur al caer por penales 6-5 ante Boxing Club de Río Gallegos, por el partido revancha de una de las semifinales de la Región Patagónica.

El encuentro, que se jugó en el estadio Emilio “Pichón” Guatti de la capital santacruceña, tuvo el arbitraje de Kevin Bustos de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

En los 90’ reglamentarios, el “Albiverde” se impuso por 2-0 con goles de Marcelo Rodríguez -de penal- y Facundo Erramuspe.

Boxing se puso en ventaja con un gol de penal convertido por Rodríguez a los 29’ de la etapa inicial. Y en el final del mismo período, Erramuspe, puso el 2-0, resultado con el que hasta ese momento, la definición se iba a los penales.

En el segundo tiempo, el marcador no se alteró, y teniendo en cuenta el resultado de ida en Comodoro Rivadavia (3-1 a favor de Newbery), el global quedó 3-3 y entonces el pase a la final se decidió desde los doce pasos, donde la fortuna estuvo del lado del dueño de casa.

De esa manera, el “Lobo” se despidió del Torneo Regional Federal, mientras que Boxing buscará un ascenso al Federal A ante La Amistad de Cipolletti, que en la otra “semi” empató 1-1 con Deportivo Roca. Luciano Roberti anotó el gol del “Naranja”, mientras que en el final, Kevin Guajardo, puso el 1-1 para la visita en el “Luis Maiolino” de General Roca.