Visita este domingo a Boxing Club de Río Gallegos por el partido de vuelta de una de las “semis” de la Región Patagónica. Arranca a las 17.

Newbery va en busca de su pase a la final del Regional

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia visitará este domingo a Boxing Club de Río Gallegos por el partido revancha de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

El encuentro, que se jugará en el estadio “Pichón” Guatti de la capital santacruceña -sin público visitante-, dará comienzo a las 17 y el encargado de impartir justicia será Kevin Bustos, quien estará acompañado por Felipe Zonco y Brian Romero Coronel, todos de Coronel Dorrego. Además, Lucas De Dios, de la misma localidad bonaerense, fue designado como cuarto árbitro.

En el partido de ida jugado en La Madriguera, fue victoria del “Lobo” que se impuso por 3-1, encuentro en donde Franco Domínguez se lució con un ‘hat-trick’. Ulises Quiroz había puesto en ventaja al conjunto santacruceño.

Para este partido, en Newbery están en condiciones de volver el arquero Lucas Rodríguez, el defensor Fausto Viegas y el mediocampista Alexander Vera, que ya cumplieron con sus respectivas sanciones.

Cabe destacar que en caso de igualdad en el resultado global, el clasificado se definirá desde el punto del penal.

Newbery será finalista no solo con un empate sino que hasta cayendo por solo un gol de diferencia, ya que si es de dos tantos, entonces habrá definición desde los doce pasos, algo por lo que seguramente el equipo de Hugo Barrientos no quiere que suceda.

El ganador de esta serie jugará la final por uno de los ascensos al Torneo Federal A con el vencedor de Deportivo Roca-La Amistad, quienes se enfrentarán desde las 18 en General Roca, provincia de Río Negro.

En el juego de ida, disputado en Cipolletti, fue triunfo de La Amistad por 2-0, con goles de Kevin Guajardo y Ariel González.

Programa – Semifinales – vuelta

DOMINGO 25

En Río Gallegos

- Boxing Club (1) vs Jorge Newbery (3)

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Felipe Zonco (Coronel Dorrego) y Brian Romero Coronel (Coronel Dorrego).

Cuatro árbitro: Lucas De Dios (Coronel Dorrego).

Hora: 17.

Estadio: “Pichón” Guatti.

- Deportivo Roca (0) vs La Amistad (2)

Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Asistentes: Rodrigo Moreno (Viedma) y Jonathan Balda (Viedma).

Cuatro arbitro: Juan Bertoya (Viedma).

Hora: 18.

Estadio: Luis Maiolino.