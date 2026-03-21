Newell's logró su primer triunfo y salió de la zona de descenso

Derrotó de local 1-0 al ascendido Gimnasia de Mendoza por la 12ª fecha. El gol de la victoria lo marcó Walter Mazzanti.

Newell’s Old Boys de Rosario logró este sábado su primera victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, al derrotar de local por 1-0 al ascendido Gimnasia de Mendoza, en el marco de la 12ª fecha.

El partido, que se jugó en el “Coloso Marcelo Bielsa”, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino y el gol del triunfo “leproso”, que terminó con diez por expulsión de Armando Méndez -en el descuento-, lo marcó Walter Mazzanti.

La “Lepra” salió decidida a cambiar la imagen que había dejado en sus últimas presentaciones y asumió el protagonismo desde el arranque. Incluso, en los primeros minutos llegó a festejar por intermedio de Mazzantti, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por posición adelantada. Pese a ese golpe, el equipo rosarino insistió y mantuvo la iniciativa frente a un rival que apostó por aguantar y salir de contra.

Con el correr de los minutos, Newell’s fue acumulando méritos para quedarse con el partido, aunque también necesitó de las respuestas de Williams Barlasina para sostener el cero cuando Gimnasia de Mendoza logró inquietar. El conjunto mendocino tuvo sus chances, pero le faltó precisión en los últimos metros y terminó pagando caro su falta de contundencia.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate sin goles, apareció el desahogo rojinegro. A los 39 minutos del complemento, Jerónimo Russo desbordó por la derecha y Mazzantti empujó la pelota casi debajo del arco para sellar el 1-0 y desatar el festejo en el Parque Independencia. En el tramo final, Newell’s resistió incluso con un hombre menos por la expulsión de Armando Méndez y pudo sostener una ventaja tan ajustada como valiosa.

De esa manera, Newell’s cortó la mala racha y salió de la zona de descenso, aunque sigue en el último puesto de la zona “A” con 6 puntos, mientras que el “Lobo” mendocino, quedó en el puesto 13º con 9 unidades.

En la próxima fecha, los de Frank Darío Kudelka, visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia, recibirá al puntero Vélez Sarsfield.