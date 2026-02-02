Nicolás Casalánguida dirigirá a Boca

El entrenador comodorense se suma al “Xeneize” en lugar de Gonzalo Pérez, quien fue despedido en las últimas horas.

El entrenador comodorense Nicolás Casalánguida se convirtió en las últimas horas en el nuevo técnico del plantel de Boca Juniors.

Así lo confirmó el propio club “xeneize” en sus redes sociales, tras el despido de Gonzalo Pérez, quien estuvo al frente del equipo en las últimas temporadas.

Casalánguida, de gran trayectoria en el básquet argentino y también en el exterior, como así también en la Selección Argentina, se incorpora a un equipo que se ubica 13º en la Liga Nacional de Básquet con 10 triunfos y 12 derrotas -las últimas seis de manera consecutiva- en 22 presentaciones.

Por su parte, el club Boca Juniors emitió un comunicado donde anuncia que Gonzalo Pérez ya no formará parte del plantel profesional.

“El conjunto de la Ribera ya no cuenta con Gonzalo Pérez en el banco de relevos. El coach nacido en el sur del Gran Buenos Aires deja el cargo luego de su retorno a la institución en la temporada 2020/2021, cuando el conjunto era dirigido por Gonzalo García.

Su vuelta al club que lo vio nacer (fue jugador y entrenador de formativas) lo tuvo en el rol de asistente hasta la temporada 2023/2024, asumiendo el cargo de entrenador principal luego de la salida de Carlos Duro.

Bajo su mandato, Boca Juniors consiguió dos títulos de Liga Nacional, una Supercopa, una Copa Super 20 más la medalla de plata en la pasada Basketball Champions League Americas. Además, ha sido el encargado de comandar al club en su único título de Liga de Desarrollo en la temporada 2021/2022”.