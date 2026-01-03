De madrugada se habían denunciado "fuertes explosiones en Venezuela", y a las 6.24 el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth confirmó que el posteo de Trump sobre "la extracción de Maduro" era real.

"Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

"Grandes explosiones" se escucharon esta madrugada en distintas partes de Venezuela, y a las 6.21 de este sábado 3 de enero de 2026 el presidente estadounidense Donald Trump señaló en sus redes sociales que "hemos exitosamente ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido junto con su esposa capturado y extraído del país"

Estos hechos conmocionantes ocurren luego de que el presidente de Estados Unidos -quien ya desplegó una considerable fuerza naval en el Caribe- planteara la posibilidad de realizar ataques terrestres contra el gobierno de Nicolás Maduro, e incluso asegurara que los días en el poder del líder chavista "estaban contados".

Imágenes sin verificar subidas a las redes sociales mostraban grandes incendios con columnas de humo, pero sin elementos claros que permitieran ubicar con exactitud el sitio de los estallidos, que parecen ocurrir al sur y al este de la ciudad.

Según AFP, a las 02H38 (06H38 GMT), pudo sentirse una nueva explosión en Caracas, mientras continuaba el sobrevuelo de aeronaves.

FESTEJA MILEI

En este contexto, Javier Milei utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo al operativo que desplegó Estados Unidos en Venezuela.

El presidente argentino celebró este sábado el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el propio Donald Trump, quien aseguró que el dictador “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó Milei. La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump confirmara en su red Truth Social que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”. También se sumó Patricia Bullrich en X: “Venezuela será libre”.

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó Trump.

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El caos también se apoderó de la ciudad y se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las Fuerzas del régimen de Nicolás Maduro deteniendo a todo civil en la calle.

Otros habitantes en la región bombardeada reportaron explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apuntaba a una escalada histórica.