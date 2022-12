Nieto 132: "Mis padres parecían mis abuelos"

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este miércoles la restitución de la identidad del nieto 132, Juan José Morales, hijo de Mercedes del Valle, quien fue detenida y desaparecida en 1976 en Monteros, Tucumán cuando tenía 21 años y su bebé tan solo nueve meses.

"Fue un día realmente lindo, cargado de emociones. Estoy muy feliz por recuperar la identidad", expresó Morales en diálogo con el programa Para que Sepas por A24, quien explicó que comenzó a dudar de su identidad cuando era chico ya que "sus padres parecían más sus abuelos por la diferencia de edad".

"A medida que fui creciendo encontré tres documentos con tres apellidos distintos", añadió y señaló que "después de un tiempo comenzó a averiguar". En 2004 le mandó un mail a la asociación de Abuelas, quienes le compartieron un contacto en Tucumán y así comenzó la búsqueda de su origen biológico.

En este sentido, relató: "Me entregaron las carpetas, me dijeron quién era mi madre, me tomaron una muestra para el banco genético para la recuperación de restos y me restituyeron los restos de mi madre en el 2009".

"Me tomaron unas muestras del Banco de Datos Genéticos y eso posibilitó la comparación con los restos encontrados. La verdad es que fue bastante rápido y es un trabajo muy bueno. Aportar sangre es una de las mejores cosas que se pueden hacer para posibilitar más rápido el encuentro de los familiares desaparecidos", amplió en diálogo con Página/12.

"Cuando me llamaron para ver los restos fue una suma de sensaciones, no podía expresar mis sentimientos. Y cuando me los entregaron, al momento de sepultarla, fue un alivio y una triste alegría por la forma en la que recibí a mi madre pero por saber que ahora podía ir a prenderle una vela o rezarle", manifestó en relación al momento en el que recibió los restos de su progenitora, Mercedes del Valle, los cuales se encontraron en una fosa clandestina en el Cementerio del Norte de la capital tucumana.

Morales aseguró que "se cierra la mitad de una etapa" y que ahora intentará recuperar la identidad por parte de su padre. "No tengo indicios de quien pueda ser. Sé que los tiempos son un poco largos por partir de cero. Esto recién comienza y hay que tener paciencia", agregó.

"Solo decían que yo pertenecía a esa familia y punto, no se habla más", recordó el nieto 132 con respecto a los momentos en los que interrogó a sus captores con respecto a su origen. "Por suerte pude encontrarme con lo que es mi familia materna. Hace más de 13 años que los conozco y estamos en contacto, es hermoso", amplió.

Además, señaló que "hay muchos rumores pero no se puede reconstruir mucho la historia de cómo llegó a manos de esa gente" y que solo recuerda que "tenían una finca en Monteros -donde trabajaba su madre- y se decía que pasaba el general (Antonio Domingo Bussi) a comer asados".

A su vez, en diálogo con Página/12, Morales le envió un mensaje a todos aquellos que sospechan sobre su identidad: "Si tienen dudas, averigüen. Recuperar la identidad es lo mejor que hay. Si ya están en este proceso y están un poco estancados, que no pierdan las esperanzas. La verdad siempre llega".