Nito Mestre también hizo fuertes declaraciones sobre la serie de Fito Páez

Tras el lanzamiento de " El amor después del amor", inmediatamente comenzaron las repercusiones. Es que la producción de Netflix que reconstruye parte de la vida de Fito Páez es realmente sorprendente por muchos motivos y algunos de los personajes han salido a dar su opinión sobre la serie.

Por su parte, Nito Mestre, el emblemático músico se refirió por primera vez a la ficción después de las escandalosas declaraciones de Fabiana Cantilo que luego salió a desmentir lo expresado.

“Hablé hoy con Nito Mestre y permítanme que por lo menos es picante con la serie de su colega”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen.

De este modo, el comunicador puso al aire el audio del cantante. “A mí me gustó, pero no hago más que esas opiniones, me gustaron los personajes y muy bien filmado y el guión y todo dentro de todas las cosas que pueden ser levemente distintas”, empezó diciendo el intérprete.

“Es una historia de Fito contada por Fito me parece fenómeno, lo deja muy bien parado a él y es súper interesante todo eso, no puedo opinar por los demás personajes porque no me compete”, respondió.

Cabe mencionar que, esta declaración de Nito surge después de los dichos de Fabiana Cantilo que luego salió a explicar que no estaba enojada con la serie. “Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, no estoy enojada”, aseguró la intérprete después de hacer público su enojo.

Es que, en primer término, Cantilo había confesado que en la serie habían mezclado todo y algunas cosas que contaba la biopic no habían sucedido.