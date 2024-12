"No creo que los jubilados se mueran por no tomar un medicamento"

“No debe ser para tanto”, consideró el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, al ser consultado sobre la posibilidad de que la reducción en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI tenga efectos letales sobre jubilados y jubiladas que ya no puedan acceder a su medicación.

– ¿No tendría que preocupar que los adultos mayores se mueran porque no puedan conseguir un medicamento?, le preguntó el periodista Ari Lijalad, de El Destape Radio.

– No creo que pueda llegar a pasar ese extremo, respondió el legislador salteño.

La entrevista siguió: “¿Cómo que no cree que alguien se muera por no poder seguir tomando el medicamento que le dio el médico, a una edad avanzada?”. La respuesta de Ovalle fue: “Esa persona debe tener parientes, gente que la pueda ayudar. No debe ser para tanto”.

La cruel respuesta del diputado fue en relación a la medida anunciada este lunes por el PAMI, que implica una reducción en los alcances de la cobertura al 100% de medicamentos para personas de la tercera edad. A partir de ahora, sólo podrán acceder quienes cobren menos de 388 mil pesos y tramiten un “subsidio social”.

Esto se suma al recorte en la cantidad de remedios cubiertos que se dio en los últimos meses, y mientras los precios de los medicamentos aumentaron en los últimos tiempos muy por encima de la inflación. Todo lo contrario de las jubilaciones.

“Lo que pasa es que hay jubilados que necesitan y otros que tienen otro tipo de ingresos. Hay jubilados que pueden tener una casa o un auto de alta gama, no me parece mal lo que se está haciendo. Estamos defendiendo una reducción del déficit presupuestario que nos toca a todos, no solamente al PAMI”, justificó Ovalle su postura.

Paradójicamente, el diputado integra las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en la Cámara Baja. “Lo primero y fundamental es preservar el déficit fiscal cero” y que esto afecta a “todos los sectores”. ”Los que cobran un poco más van a tener que pagar, y los que cobran menos van a tener más beneficios”, dijo sin más contemplaciones para los sectores más vulnerables que apuntar a algún pariente que los ayude. (Ya está pasando, de hecho: según la ex titular del PAMI, Luana Volnovich, “hay 5 millones de jubilados que ya volvieron a tener que pedirle a sus hijos que les ayuden”).

No es la primera vez que Ovalle realiza declaraciones en contra de los sectores más castigados por el gobierno de Javier Milei. Un mes atrás, al defender el veto del Presidente a la Ley de Financiamiento de universidades nacionales, consideró que sólo se podrá “rescatar a los docentes e investigadores” que están saliendo del sistema cuando la Argentina “funcione como un país normal”. Y agregó: “Si ven que no les sirve, no está mal que busquen por otro lado”. Por si no quedaba claro, remarcó que más allá de sus efectos “no se puede dejar de hacer el ajuste”.

Fuente: Tiempo Argentino