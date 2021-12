No le tomaron la denuncia y 4 días después casi la mata

Laura, la mujer que fue baleada por su ex pareja en Centenario rompió el silencio. Contó que cuatro días antes del brutal ataque, ella intentó denunciarlo por violencia y por violar en reiteradas ocasiones la prohibición de acercamiento ordenada por la Justicia. Sin embargo, dijo que en la comisaría no le tomaron la denuncia por falta de personal. Juan Antonio Mercau, el agresor, sigue prófugo.

"Tenía prohibición de acercamiento, pero seguía... y me cansé. El jueves antes de que me baleara intenté hacer la denuncia en la comisaría, pero no me la pudieron tomar porque no había personal, porque el que me la tenía que tomar tenía que salir a un procedimiento", contó la mujer en declaraciones a AM Cumbre. En la comisaría le dijeron que volviera en otro momento, ella no lo hizo. Cuatro días más tarde, su ex pareja le pegó un tiro en la cabeza.

Luego de haber pasado varios días internada y de estar a punto de convertirse en una nueva víctima de femicidio, la mujer recibió el alta médica y contó cómo transita estos días de incertidumbre y temor.

La mujer contó que está "recuperándose, tratando de vivir de vuelta", aunque admitió que no es fácil después de lo que le pasó y más teniendo en cuenta que el violento de su ex pareja sigue libre. "Vivo con miedo de que venga a la casa, le tengo terror", aseguró Laura.

UN HOMBRE POSESIVO

El intento de femicidio sucedió el lunes 29 de noviembre, en horas del mediodía, en una vivienda de calle Paraná al 400 del barrio Sarmiento de Centenario, donde viven familiares de la mujer víctima.

Hasta allí se acercó Mercau, quien le pidió a Laura entrar para tomar algo fresco y hablar. Sin embargo, una vez dentro el violento extrajo un arma de fuego y comenzó a gatillarle, hasta que le apoyó el arma en la sien y efectuó un disparo.

Mercau también disparó contra el hermano de su ex pareja, sin herirlo, y luego escapó en una Toyota Hilux. Más tarde, la camioneta fue encontrada abandonada en Vista Alegre. El rastro del celular del violento, en tanto, se pierde a orillas del río Neuquén.

Laura tiene hijos, pero ninguno de ellos es de Mercau. Ellos tuvieron una relación que duró aproximadamente 8 años. Según la mujer, "él era muy posesivo, pero nunca fue agresivo, violento. Nunca me imaginé lo que iba a hacer".

El violento sí le había hecho algunas amenazas previamente y en más de una oportunidad le dijo que iban a morir juntos. Así lo confirmó la mujer, lo que genera preocupación.

Respecto al lugar en el que se puede estar escondiendo el violento, la víctima dijo que no tiene idea, pero que podría estar por la zona, ya que la conoce muy bien. "Conoce toda la zona, sobre todo Vista Alegre Sur, pero conoce todo. Fue criado en el campo", agregó la mujer.

El agresor cuenta con una reciente condena por el abuso sexual de una niña, que justamente es la hija de la mujer a la que baleó. Y por eso tenía prohibición de acercamiento a la víctima y a su familia, orden que incumplió.

La mujer está con custodia permanente desde que estaba internada en el hospital y ahora también en la puerta de su casa. "Me dijeron que iba a seguir con custodia hasta que lo encuentren (a su ex pareja)", indicó.

Respecto a su estado de salud, dijo que está mucho mejor. "Ahora tengo que empezar a hacer kineo para la mano derecha, que no la muevo, y solamente tomo pastillas para las convulsiones", contó.