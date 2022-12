"No me sentí ofendido", dijo Alberto Fernández

Un día después de los festejos por el triunfo de la selección argentina en Qatar, el presidente Alberto Fernández minimizó el desplante de la selección argentina, que decidió no festejar en la Casa Rosada, dijo que no le asigna "ninguna trascendencia" y destacó el operativo de seguridad desplegado durante el multitudinario festejo.

"No me sentí ofendido porque ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre. Ganaron los que jugaron, no nosotros. La Selección no es mía, ni de la oposición, es de todos", expresó en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado sobre la negativa de los jugadores de llevar el festejo por la obtención de la tercera Copa del Mundo, respondió: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable".

"Lo de ayer fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina. Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. No hubo excesos ni abusos", destacó.

En otro tramo de la entrevista, se definió como “el Presidente de las tres copas” en alusión a las victorias en la Copa América, la Finalíssima contra Italia (Argentina ganó 3-0) y el Campeonato del Mundo. “Además del presidente de las tres copas, soy el presidente desde Néstor hasta acá que hizo crecer a Argentina durante tres años consecutivos en el medio de todo los que nos pasó”, planteó.