El capitán del seleccionado argentino anticipó que al Mundial 2026 "no" sabe si llega, ya que irá "viendo el día a día" como se encuentre debido a que "todavía faltan 3 años", en el marco de una entrevista con el humorista Migue Granados.

"No pienso en el Mundial, mi objetivo es llegar bien a la Copa América"

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, ratificó que su objetivo "es llegar bien a la Copa América" en 2024 y luego verá como llega al Mundial 2026, ya que "todavía faltan 3 años", para la cita que se desarrollará en Estados,Unidos, Canadá y México.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo", explicó en una entrevista íntima y relajada al conductor, humorista e influencer Migue Granados, que fue transmitida y seguida en vivo por hasta 320.000 usuarios en el canal de YouTube "Olga".

Luego Messi amplió: "Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía. Mi objetivo es llegar bien a la Copa América. Para el Mundial falta muchísimo".

En referencia a la posibilidad de jugar en Newell’s, el capitán del seleccionado detalló: “Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por Ángel Di María y su posible regreso a Rosario Central)”.

También, aceptó que su paso por Paris Saint-Germain "no fue como esperaba", lamentó haber sido "el único jugador que no tuvo reconocimiento" en el club francés y lo relacionó con la victoria ante Francia en la final del Mundial pasado.