Así lo dejaron entrever este miércoles los dueños de gimnasios, centros culturales y de danzas, después de manifestarse en el municipio local. "Ellos se enojan, dicen que la gente de Salud está agobiada, que no pueden más, pero se olvidan de decir que están de paro porque no cobran sus sueldos", señalaron.

"No vamos a cerrar, pese a cualquier decreto que salga"

Con la presencia de Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno, la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita, los referentes del sector fueron recibidos en el edificio municipal.

Lorena Alos, una de las voceras, expresó que tras la reunión y después de plantearle el por qué del cierre de los establecimientos deportivos: "en realidad no hay ningún decreto” y “no sabemos cuándo va a salir. No vamos a cerrar, pese a cualquier decreto que salga”.

Mientras que las autoridades municipales como sanitarias, les indicaron que: “cerremos hasta el miércoles próximo, donde nos juntaríamos a hablar nuevamente para ajustar los protocolos” describió.

Alos sostuvo que hoy “estamos como el lunes, sin nada, sin decreto y con una decisión nuestra de abrir y mantener nuestra fuente de trabajo a cualquier costo”.

En el caso de que se conozca el decreto en las próximas horas con las nuevas restricciones, aseveró: “vamos a abrir” porque “nos somos responsables de lo que está pasando en la ciudad con el Covid. Ellos se enojan mucho, dicen que la gente de Salud está agobiada, que no pueden más, pero se olvidan de decir que están de paro porque no cobran sus sueldos y no es responsabilidad nuestra”.

Desde el Ejecutivo - trascendió - que se brindará una ayuda económica para puedan sobrellevar costos, mientras se acordó un nuevo encuentro para el próximo miércoles. El objetivo sería, en caso de mantener abiertas las puertas, implementar un protocolo más estricto.

“Necesitamos trabajar, comer y vivir. No, nos va a matar el Covid, nos matar el hambre” dijo Alos. “No queremos subsidios, queremos trabajar”.

Sobre el final, la profesora de Kangoo Jumps aseveró - en La Petrolera - que “cerremos toda la ciudad, por siete días, pero todos o nada”.