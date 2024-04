Norberto Fontana se suma al Cobra Racing para el TCR

A solo días del comienzo del campeonato 2024 de TCR South America Banco BRB, Norberto Fontana anuncia su participación junto al Corolla TCR de Cobra Racing Team. De esta manera, el equipo brasileño completa su alineación de los modelos Toyota con el cual consiguió un triunfo en la categoría en la última fecha del año pasado con Diego Nunes al volante.

El Cobra Racing Team es uno de los equipos con más historia en TCR South America, siendo parte desde la primera carrera en 2021. En estos últimos tres años consiguió cuatro victorias (3 con Rodrigo Baptista y 1 con Nunes), un título de Copa Trophy con Adalberto Baptista y un subcampeonato de pilotos con Rodrigo Baptista en 2021. Además, logro el subcampeonato de equipos en el primer año y fueron los primeros ganadores en la historia del formato Endurance con la dupla Rodrigo Baptista/Tom Coronel en Curitiba (Brasil).

Con su llegada al equipo brasileño, Fontana vuelve al plano internacional después de haber corrido en las 24 horas de Dubai en 2018. El argentino es uno de los máximos referentes del automovilismo de su país con títulos en Turismo Carretera y TC 2000. Asimismo, su máxima experiencia la realizó en su paso por Europa, Japón y Estados Unidos. Con casi veinte años corriendo fuera de Argentina, logró campeonatos en la Fórmula Ford 1600 Suiza, Fórmula 3 Alemana y el Masters de Fórmula 3 en 1995.

También fue parte de cuatro grandes premios de Fórmula 1 con Sauber en la temporada de 1997, pasó por la competitiva Fórmula Nippon y estuvo en ocho carreras del CART World Championship Series.

fontana1.jpeg

Su primera aparación en la categoría lo hará con el experimentado brasileño Felipe Malhuy con quien compatirá el Toyota Corolla en la fecha Endurance de Interlagos.

DECLARACIONES

“Norberto Fontana es un nombre importante para el automovilismo sudamericano, no solo para el argentino. Es un piloto que se destacó siempre en toda su carrera y tiene mucha experiencia y talento para aportar en el equipo. Además, tiene muchas ganas y hambre de continuar peleando adelante y eso para mí es lo más importante. Sin dudas es importante para que junto a Thiago Vivacqua podamos pelear y ser protagonista en TCR South America. Estoy muy contento y ahora vamos a continuar los trabajos para que él se pueda adaptar al equipo y al auto de TCR. Es un nombre muy importante que se suma al TCR South America Banco BRB”, expresó Nonô Figueiredo, director de Cobra Racing Team.

Por su parte, Norberto Fontana afirmó: “Estoy muy contento de incorporarme a una nueva categoría en mi carrera deportiva. La vengo siguiendo desde que arrancó y viene en pleno crecimiento. Me va a dar a mí mayor actividad como piloto y quiero agradecer a Nonô Figueiredo, a todo su equipo, a la categoría y a la gente de Agrospray que me acompaña. Estoy con muchas expectativas para el fin de semana. Vamos a tener que hacer un arranque de menos a más porque no conozco el auto y tengo que hacer un período de adaptación en la misma carrera porque hay pocas vueltas de entrenamiento. Creo que es una gran posibilidad para mí”.