Nueva conducción del Pedal Club anuncia evento infantil

La nueva comisión directiva del Pedal Club “20 de Noviembre” de Caleta Olivia anuncio para el domingo 23 de agosto un encuentro infantil denominado “Pedalitos” en el velódromo del barrio Unión.

Carlos Miranda como presidente y Susana Águila como vicepresidenta lideran la institución social, cultural y deportiva fundada hace más de cuatro décadas, siendo acompañados en cargos sucesorios por otros referentes del ciclismo local, entre ellos Antonio Quiroga (ex presidente), Irma Morales, Carlos Barrionuevo y Teresita Robledo.

La presentación del nuevo equipo de gestión se realizó el martes en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Pedal Club, la cual también contó con el acompañamiento de funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, David Jones y de la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk.

Respecto al “Pedalito”, destinado a niños y niñas de 3 a 12 años, quienes podrán participar con cualquier tipo de bicicleta, el mismo comenzará a las 13:00 y forma parte de tres encuentros que comenzaron en mayo y continuarán en septiembre.

El que se realizará este domingo será propicio para celebrar elmes de las infancias y los organizadores tienen previsto sortear una bicicleta de roller entre los participantes.

Además, se disputarán algunas competencias para categorías juveniles y adultos, invitándose a ciclistas de otras localidades a participar de las mismas.

Durante la rueda de prensa, David Jones, felicitó a la nueva comisión y remarcó el acompañamiento permanente del Municipio al Pedal Club, destacando el trabajo articulado entre las distintas áreas para acompañar cada fecha deportiva y las propuestas que desarrolla la institución.

Por su parte, Priscila Jwanczyk, destacó el sentido de pertenencia de los integrantes de la institución y el rol social, no solo desde el ciclismo sino también a través de distintas propuestas comunitarias.

En este sentido, señaló la importancia del trabajo conjunto en actividades como jornadas de alfabetización, copa de leche y otras iniciativas que requieren acompañamiento, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con las instituciones de la comunidad.