Inauguran nuevos invernaderos hidropónicos en Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal presidio este lunes en Río Gallegos la inauguración de nuevos invernaderos hidropónicos emplazados en el el Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede.

Se trata de una propuesta que combina innovación, capacitación y trabajo comunitario para producir alimentos durante todo el año.

La iniciativa incorpora tecnología y capacitación a un espacio productivo que busca generar nuevas oportunidades de trabajo, agregar valor y fortalecer el abastecimiento local.

Durante la jornada también se presentaron productos elaborados y comercializados por la empresa provincial.

La hidroponía permite cultivar plantas sin utilizar suelo, mediante un sistema en el que las raíces reciben agua enriquecida con los nutrientes necesarios para su desarrollo.

En Santa Cruz, esta tecnología representa una alternativa para afrontar las condiciones climáticas que dificultan la agricultura tradicional.

Además, posibilita optimizar el uso del agua y generar producción de verduras frescas durante todo el año.

El desarrollo de estos sistemas también apunta a reducir la dependencia de verduras provenientes de otras provincias, acercar alimentos frescos a la comunidad, generar empleo y promover espacios de innovación y capacitación.

Los nuevos invernaderos no solo están destinados a la producción, sino que también funcionan como espacios de formación en tecnologías aplicadas a la actividad productiva.

En tal sentido, se entregaron certificados a quienes completaron la capacitación en hidroponía, entre ellos integrantes de la Cooperativa Keoken y del grupo Madres en la Lucha, que tendrán a su cargo parte de la producción.

Durante el acto, la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchavelli, destacó el proceso de transformación del espacio y su relación con el perfil productivo que busca impulsar la provincia.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal remarcó la decisión de recuperar el predio y ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad.

“Cuando tomamos la firme decisión de reconstruir este lugar que fue un símbolo de la corrupción, entendimos que la forma de mostrar nuevamente esto era con trabajo, con producción, demostrándole a toda la sociedad que las cosas se podían hacer distintas”, puntualizó.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz