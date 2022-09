Nuevo IFE de $50.000: Cómo inscribirse y cobrarlo

Se trata de un nuevo beneficio o bono por tres meses que pagará el Gobierno por medio de la Anses, y estará destinado a los sectores más vulnerables del país. Aún no hay confirmación oficial, aunque se pagaría en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El decreto 576/2022 publicado hace algunas semanas detalla la creación de un fondo para que se pueda pagar una nueva pensión no contributiva (a la fecha existen tres tipos de pensiones no contributivas: invalidez, madres de más de 7 hijos y vejez). Este fondo crearía un nuevo beneficio de carácter no contributivo y temporario por tres meses.

Los $50.000 se pagarían en 3 cuotas de $16.500 cada una en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Los podrían cobrar cerca de 2 millones de personas que a la fecha no cobran ningún plan social. Es decir que el requisito fundamental sería no tener ningún beneficio social ya sea a nivel nacional o provincial.

El procedimiento para cobrarlo sería el mismo que el del último IFE: tener los datos actualizados en la Anses y declarar el CBU de la cuenta donde se quiere cobrar.

Se esperan mayores detalles en los próximos días.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987