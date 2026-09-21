La bulldog francés se extravió el sábado por la tarde, a metros de la avenida Congreso y de la terminal de colectivos Patagonia Argentina. Está castrada, se encuentra bajo tratamiento médico y su familia ofrece recompensa por información que permita encontrarla.

Ofrecen recompensa para encontrar a Cali: necesita medicación y se perdió en el Juan XXIII

La familia de Cali continúa buscándola intensamente desde el sábado por la tarde, cuando se perdió en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, en inmediaciones de la avenida Congreso y a metros de la terminal de colectivos Patagonia Argentina.

Cali es una bulldog francés adulta, de color blanco, está castrada y responde a su nombre. La preocupación es especialmente grande porque se encuentra bajo tratamiento médico y necesita tomar medicación que no puede interrumpir.

A la angustia por no saber dónde está se sumaron además las intensas lluvias que afectaron a la ciudad durante las últimas horas. Su familia teme que pueda encontrarse a la intemperie o resguardada por alguna persona que todavía no haya podido dar con ellos.

La búsqueda comenzó a circular con fuerza en grupos de mascotas perdidas y redes sociales, donde vecinos compartieron imágenes de Cali junto a otros animales con los que convivía. Su familia contó que su “hijito” Pepito la espera en casa, una imagen que sumó todavía más repercusión al pedido.

También difundieron fotografías de Cali junto a sus compañeros y remarcaron que cualquier dato puede ser importante para reconstruir por dónde pudo haber pasado desde que se extravió.

Se ofrece recompensa a quien pueda aportar información concreta que permita encontrarla.

Quienes la hayan visto, sepan dónde puede estar o la tengan resguardada pueden comunicarse al 297 5050124.

La familia agradece especialmente que se comparta esta información para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y aumenten las posibilidades de que Cali pueda regresar a su casa cuanto antes.