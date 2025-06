"Olas del Sur" crece con las capacitaciones

Érica García brindó detalles y afirmó que “hicimos una capacitación intensa, fueron dos jornadas de 8 horas, y la idea es continuar una línea de trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Y realmente se vio la continuidad del trabajo, lo que están proyectando, como los torneos provinciales y nacionales. Esta clase de proyecciones en Buenos Aires se hacen mucho, traerlo acá cuesta un montón y se han comprometido a continuarlo”.

Asimismo, resaltó la conexión con los alumnos y el avance que vio en las dos jornadas: “En Comodoro me reciben muy bien, hay mucho ida y vuelta con los alumnos, es muy importante porque sin eso es difícil que avancen. Me pasó que con las que trabajé en febrero las vi ahora y avanzaron notoriamente, me demostraron sus avances”.

Por su parte, Antonella Tiglio, referente de Olas del Sur, detalló que “recibimos a Érica (García) por segunda vez en el año, este es un proyecto que venimos realizando desde el 2024 y en este caso participó el equipo de competencia que son más de 30 chicos. La idea es que sea un proyecto a largo plazo para ascender de categoría, trabajar diferentes dificultades y sobre todo pulir la técnica, que es algo súper importante en el patín”.

Y añadió que “hace poco estuvimos en el torneo regional, que es uno de los objetivos que nos planteamos con Érica García al principio de año, fuimos con tres patinadores y lograron la clasificación a los torneos nacionales, es muy importante para nosotros. A nivel competitivo ahora nos espera, del 10 al 13 de julio, el torneo promocional y provincial que se hará en el Club Huergo. Estamos muy contentos de poder organizarlo una vez más”.