Oscar Romero salvó a San Lorenzo de la derrota

San Lorenzo rescató este sábado de local un empate 2 a 2 sobre la hora con Colón de Santa Fe, en partido válido por la segunda fecha de la zona Campeonato B por la Copa Diego Armando Maradona que se jugó en el Nuevo Gasómetro y dirigió Andrés Merlos.

Abrió el marcador para el local Bruno Pittón a los 20 minutos de la primera etapa del encuentro; en la segunda Colón lo dio vuelta con tantos de Wilson Morelo (25m.) y Luis Miguel Rodríguez (31m.); y con angustia y a último momento, de penal, lo empató Oscar Romero.

El resultado complica a ambos equipos en la Copa Maradona, en la que deberán ganar los tres partidos que les quedan para pelear por el primer puesto de la zona.

En el inicio del encuentro San Lorenzo salió por los costados, por derecha con Bruno Pittón y por izquierda con Víctor Salazar, para abastecer a Oscar y Angel Romero.

Por su parte Colón trató de aprovechar de contragolpe, con salidas de Alex Vigo y Rodrigo Aliendro por derecha para conectar con el "Pulga" Rodríguez y Christian Bernardi.

Fruto de la presión "santa", a los 20 minutos Pittón convirtió con un remate cruzado de zurda, desde una asistencia de Angel Romero, y de esta manera el "Ciclón" se puso 1 a 0 arriba.

Luego del gol de San Lorenzo, Colón intentó desde los pies de Lértora y Yeiler Góez llegar con claridad y acercarse al arco defendido por Fernando Monetti, pero no tuvo la profundidad suficiente.

A los 23 minutos, Christian Bernardi estuvo cerca de marcar para Colón, pero un atento Monetti le ahogó el grito de gol.

Al minuto de la segunda etapa Ángel Romero estuvo cerca de marcar el segundo gol para San Lorenzo, pero el balón pasó cerca del palo izquierdo del arco "sabalero".

Colón, con el ingreso del colombiano Wilson Morelo, empezó a llegar con mayor claridad al área contraria y presionó con más intensidad a su rival.

En un momento el equipo santafesino maniató a San Lorenzo, que no podía salir para el área adversaria.

Así fue que a los 10 minutos el "Ciclón" se salvó: Gonzalo Escobar definió en el área grande y tapó muy exigido el arquero "azulgrana", neutralizando la jugada.

Pero Colón primero llegó al empate, a los 25m, cuando Morelo por la derecha batió a Monetti con un derechazo cruzado; y luego lo dio vuelta, a los 31m, cuando la "Pulga" Rodríguez recibió de Góez y con una volea magnífica puso el 2 a 1 visitante.

El local sintió el impacto y se desordenó. Soso intentó recuperar la imagen con los cambios y San Lorenzo encontró la igualdad gracias a una mano de Vigo en el área, que le permitió a Oscar Romero igualar el partido de penal.

San Lorenzo venía de caer por 2-0 de local ante Talleres de Córdoba, en la primera fecha de la zona Campeonato B.

Por su parte, Colón también perdió 2-0 en Santa Fe, en su debut en la zona, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En la próxima fecha, San Lorenzo viajará a Tucumán para enfrentarse ante Atlético a partir de las 21:30 del martes 29 de diciembre; En tanto Colón recibirá en su estadio el lunes 28, también desde las 21:30 a Banfield.

Síntesis

San Lorenzo 2 / Colón 2

San Lorenzo; Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Oscar Romero; Angel Romero y Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.

Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi; y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Gol PT: 20m Bruno Pittón (SL).

Goles ST: 25m. Wilson Morelo (C), 31m Luis Miguel Rodríguez (C) y 47m. de penal, Oscar Romero (SL).

Cambios ST: al inicio entró Wilson Morelo por Olivera (C), 33m. Alexander Díaz por Menossi (SL), 35m. Facundo Garcés por Bernardi (C), 36m. Julián Palacios por Salazar (SL), 43m. Gonzalo Piovi por Rodríguez (C).

Amonestados: Escobar, Olivera, Lértora, Morelo, Góez y Rodríguez (C), Díaz (SL).

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Nuevo Gasómetro.