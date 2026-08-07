Othar acompañó el acto por el 201° aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia

Paralelamente, también, se conmemoró los 30 años de la Asociación de Residentes Bolivianos en Comodoro Rivadavia. Participaron autoridades civiles, militares, representantes de colectividades y vecinos de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili participó este jueves por la tarde, del acto conmemorativo por el 201° aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrollado en la sede de la Federación de Comunidades Extranjeras (FEDECOMEX), donde además se celebraron los 30 años de la Asociación de Residentes Bolivianos de Comodoro Rivadavia.

Participaron del encuentro el primer teniente Cristian Padilla, de la Fuerza Aérea Argentina; el teniente coronel Martín Alderete, del Ejército Argentino; la oficial inspectora Giorgina Gómez, de la Comisaría Mosconi; la cónsul honoraria de Polonia, Monika Mierzejewski; Rodolfo Simos, en representación de FEDECOMEX; la Reina Nacional de FEDECOMEX y Embajadora de la Diversidad Cultural de Chubut, Fiona Rodríguez; representantes de distintas colectividades; miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en la ciudad y vecinos.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Residentes Bolivianos, Marta Flores Rodríguez, destacó el valor de conmemorar un nuevo aniversario de la independencia de Bolivia y el camino recorrido por la institución en estas tres décadas de trabajo. En ese sentido, remarcó que la entidad nació con el compromiso de mantener vivas las raíces, la cultura y las tradiciones de la comunidad boliviana, agradeciendo el acompañamiento de las autoridades, instituciones hermanas, familias y vecinos presentes.

En tanto, la vicepresidenta de la institución, Silvia Castro, indicó que la celebración del aniversario, coincidió con un acontecimiento muy significativo para la comunidad: los 30 años de la institución en Comodoro Rivadavia. En ese marco, sostuvo que ambas fechas están unidas por "el amor por la libertad, la identidad y la dignidad de un pueblo", al tiempo que recordó el legado de quienes hicieron posible la independencia boliviana y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que construyeron la historia del país.

Castro valoró que la patria trasciende las distancias y permanece viva en quienes emigraron, al afirmar que "se puede cambiar de país, de ciudad o de trabajo, pero jamás el lugar donde se aprendió a querer". Asimismo, resaltó que Bolivia y Argentina demuestran que "las fronteras separan territorios, pero nunca los afectos", agradeciendo el vínculo de integración que permitió a tantas familias bolivianas desarrollarse en Comodoro Rivadavia sin perder sus raíces.

30 años de integración y transmisión cultural en la ciudad

Finalmente, la dirigente repasó el origen de la Asociación Civil de Residentes Bolivianos, nacida hace tres décadas durante una celebración del 6 de agosto gracias al impulso del doctor Rodolfo Caicedo Arce y de las familias fundadoras. En ese sentido, ponderó "el esfuerzo de quienes, con trabajo y compromiso, construyeron una institución que hoy representa un espacio de encuentro para preservar las tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones”. Además, convocó a los jóvenes a continuar ese legado y expresó su agradecimiento a la ciudad de Comodoro Rivadavia por recibir y acompañar el crecimiento de la comunidad boliviana durante todos estos años.