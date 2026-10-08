Othar fortalece la presencia municipal en los barrios junto a dirigentes vecinales

El intendente Othar Macharashvili se reunió con vecinalistas en Laprida para ordenar prioridades. Las demandas urgentes tendrán gestiones inmediatas y las obras de mayor alcance se incluirán en la planificación del Presupuesto 2027.

Las necesidades de infraestructura vial y servicios básicos de Laprida, Sarmiento, Güemes, Bella Vista Norte y Manantial Rosales fueron los ejes de una reunión que el intendente Othar Macharashvili encabezó este jueves en la sede vecinal de Laprida. Participaron dirigentes de los cinco barrios y secretarios del gabinete municipal.

El encuentro permitió abordar los reclamos de cada sector y establecer una agenda con prioridades a corto, mediano y largo plazo. Durante la conversación, el intendente expuso la situación presupuestaria del Municipio y reconoció que la trama vial continúa entre los principales desafíos de Comodoro Rivadavia.

“Vamos a individualizar cuáles son las obras o cuestiones más importantes y prioritarias para cada sector”, sostuvo Macharashvili. Según explicó, algunas demandas se atenderán mediante gestiones directas e inmediatas, mientras que los proyectos de mayor envergadura serán incorporados a la planificación presupuestaria del próximo año.

El mandatario también planteó la necesidad de contemplar las prioridades barriales en el Presupuesto 2027 y de sostener las obras de infraestructura esenciales. Ante el contexto socioeconómico, expresó su compromiso de acompañar a las entidades vecinales. “Vamos a estar más cerca y a ver cómo resolvemos los problemas”, afirmó.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, explicó que la convocatoria surgió de las inquietudes de los referentes barriales y destacó la disposición del gabinete para acercar las áreas operativas a los barrios.

Por su parte, el presidente de la Vecinal de Laprida, Ariel González, valoró la posibilidad de presentar las necesidades directamente ante los funcionarios. “Esta modalidad permite agilizar la presentación de problemáticas y llegar a tener respuestas. Trabajar en conjunto y todos para el mismo lado ayuda al Estado a poder lograr los objetivos”, señaló.