Una de las ex del humorista Cacho Garay, Andrea Sabina, en una entrevista denunció que también sufrió hechos violentos y denunció que el comediante tenía una pieza llena de videos prohibidos.

Otra ex de "Cacho" Garay denunció maltratos y videos prohibidos

La denuncia contra Cacho Garay por violencia de género provocó un efecto dominó en las acusaciones que empezó a recibir el humorista en los últimos días. Una de las ex del comediante, Andrea Sabina, relató en Nosotros a la mañana la forma en la que se enteró de que su entonces pareja le había sido infiel.

La mujer precisó que cuando el actor tuvo un problema de salud, aprovechó para entrar en una habitación que cerraba con llave y a la que no tenía acceso. “Ahí estaban todas sus cosas y yo no podía pasar”, recordó.

Es en ese lugar en el que se encontró con gran cantidad de videos sexuales que grababa con diferentes mujeres, entre los que estaba una amiga de la familia de Sabina. “Vi todo con una amiga que me decía ‘pero esa no sos vos’. Era sexo, que se grababa con todas. Me pasé 24 horas llorando”, lanzó.

Sabina también recordó que cuando identificó el video en el que aparecía Cacho con esta persona, lo pudo captar con su teléfono celular y lo distribuyó por todos sus conocidos. “Se lo mandé al marido, a productores y a todos”, lanzó. En la misma entrevista, Sabina relató la violencia de género que sufrió durante años por parte del humorista y detalló la forma en la que el cómico seducía a otras mujeres.

“¿Es un encantador de serpientes?”, preguntó Paula Trapani, sobre la actitud del comediante a la hora de engañar a las personas. “Sí. Es una persona muy inteligente. Tiene mucha parla, para las mujeres sobre todo, y tiene ese encanto. Es un buen actor”, lanzó.

La mujer aseguró que salió ahora a contar lo que padeció con Garay, a raíz de la denuncia que hizo otra ex del comediante. “Salgo a contar esto porque cuando lo conté nadie me escuchó”, definió.

Sabina recordó el día en el que sufrió una golpiza feroz por parte de Garay. “La peor vez que me pegó fue cuando estábamos en Carlos Paz: me agarró la cabeza contra la pared por algo que le pasó a él”, remarcó.