Otra invitada de la vecina: zapateo y timbre en contra de Cristina

Gabriela Neme dejo el departamento del sexto piso y bajó por las escaleras. Cuando estaba en el quinto nivel, le avisaron que estaba en el palier de Cristina Kirchner y decidió fotografiarse en su puerta tocando el timbre. “Pensé que iba a ser una foto para la posteridad, que algún día la iba a usar”, dijo ante Perfil la diputada provincial por Formosa de Juntos por el Cambio. Y, aunque la fotografía es del 22 de julio, la publicó en sus redes el 28 de agosto, cuatro días antes del intento de asesinato a la vicepresidenta y en las horas en las que la militancia se acercaba a darle su apoyo por el pedido de condena de 12 años en la causa Vialidad.

Neme es una más de los invitados la vecina Ximena de Tezanos Pinto que llegaron al departamento para dejar constancia de que estaban cerca de la titular del Senado con mensajes contra ella. “Acá estoy arriba del piso de Cristina y mira, filmá el pie, que escuche que estamos zapateando arriba de su casa”, dice en el video mientras repiquetea sus piernas contra las baldosas. No sólo se fotografió en la puerta del departamento de la vice.

Neme conoció a Tezanos Pinto el día previo al asado del 22 de julio que compartieron en Juncal y Uruguay. Fue a través de Mara Reynoso, actual presidenta del PRO Diversidad y funcionaria de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. Responde a Patricia Bullrich y es del grupo de los halcones.

“Al otro día que subí la imagen me di cuenta que no contribuía nada al estado de crispación”, admitió Neme. Uno de los mensajes que le dejaron al publicar la foto en el ingreso del departamento de CFK decía: “Esa puerta la tiene que abrir alguien con los huevos suficiente de terminar con el problema y arrojar el cadáver por la ventana”. La diputada respondió: “En eso son especialistas! Ya lo demostraron con Nisman”.

“A Ximena la conocí un día antes. Fui por lo simbólico de estar en el balcón en donde se colgaron tantas banderas”, explicó Neme. “Estamos hartos”, “Chorra”, “Basta de impunidad”, “Justicia independiente”, fueron algunas de las consignas escritas en las telas que se veían en el sexto piso de la calle Juncal. Neme asegura que Ximena se acercó a ella porque suele tener “muchos fans” por su lucha en Formosa contra el gobierno de Gildo Insfrán, al que llama “feudo” y del que lanza fuertes denuncias como el desvío de medicamentos. “Uno tiene que hacer mea culpa, subí la foto y no está bueno”, insiste. Y cuestiona a la custodia de la vicepresidenta: “Esa seguridad que pagamos todos no puede actuar como actuó”.

Neme publicó la foto el mismo día que lo hizo Gastón Guerra de Nación de Despojados. Uno de los agresores de las últimas manifestaciones en contra del gobierno. Según explicó Tezanos Pinto, tampoco conocía en profundidad a Guerra, quien escribió “Y si no la llevan presa qué quilombo se va armar. A no, así no era. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación argentina”.