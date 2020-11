Otra vez hay lobby para avalar pirotecnia

En el bloque de concejales del Frente de Todos tienen opiniones dispares sobre la modificación de la ley, mientras los integrantes de Comodoro TGD Padres TEA se hallan en alerta.

En el Concejo Deliberante, el bloque del Frente de Todos trabaja en un anteproyecto para modificar la ordenanza de “Pirotecnia Cero” con el fin de permitir el uso y venta de artificios de “bajo impacto sonoro”.

Luego de recordarse que en esta ciudad rige una ordenanza de “pirotecnia cero”, pensada fundamentalmente en la salud de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), existen opiniones encontradas dentro del bloque de la mayoría.

Según trascendió, hay un sector del Frente de Todos que propone aprobar modificaciones en la ordenanza vigente, favoreciendo a quienes comercializan con pirotecnia.

En cambio, otros legisladores sostienen que debe escucharse la opinión de todos los sectores y que no se debe tratar si no hay seguridad respecto de la salud de las personas que padecen TEA.

Lo cierto es que el anteproyecto se está trabajando en reuniones para conocer los pro y contra de la venta de la pirotecnia de luces y artículos de “bajo estruendo”.

“Lo estamos trabajando con la participación del grupo de padres TEA que tienen acá la representación de la red nacional. Una de las posibilidades es declarar a Comodoro libre de estruendo y lo que estamos viendo es que hay antecedentes en otras ciudades del país que han ido modificando este tipo de ordenanzas, ‘aggiornándolas’ para que se pueda vender otro tipo de pirotecnia que no sea de impacto sonoro”, explicó el concejal Gustavo Reyes.

En diálogo con El Patagónico, el edil del Frente de Todos dejó en claro su postura sobre el anteproyecto. “En lo personal quisiera que estén todas las partes de acuerdo, tanto el grupo de padres TEA como aquellos que comercializan este tipo de productos. En mi caso personal, si no se logra un consenso quedamos con lo que hay hoy, que sería Pirotecnia Cero. Pero nunca los extremos son malos. Ni prohibir todo; ni liberar todo. En función de eso es que tenemos que tratar de lograr ese equilibrio que yo pretendo que exista. No hay que dejar de ver el impacto que tiene este tipo de cosas con los chicos de TEA”, aseveró.

“Es una idea y tenemos que estar todos de acuerdo. No sé qué opinión tendrán en el resto del bloque. Yo priorizo a los chicos que tienen TEA. Si no se está de acuerdo, no la modificaremos por este año y veremos de trabajarlo más adelante”, adelantó.

ESTRELLISTAS Y BAJO ESTRUENDO

Los integrantes de Comodoro TGD Padres TEA recibieron una copia del anteproyecto y realizaron una devolución de la iniciativa. “Ahora lo tenemos que pasar en limpio y seguir trabajándolo. En el transcurso de la semana que viene nos tendremos que juntar para terminar de ver si cerramos un proyecto definitivo”, describió Reyes.

El anteproyecto propone que en Comodoro se pueda vender pirotecnia como las famosas “Estrellitas”, o artículos “de bajo impacto sonoro”. Según Reyes, “se han hecho experiencias en otros lugares del país con un supuesto bajo impacto sonoro, pero hay que tener en cuenta que cuando se hace la prueba con unas cañitas que no tienen tanto impacto sonoro, sí tienen un pequeño estruendo. Supuestamente son de bajos decibeles si es uno solo, pero cuando llegan las fiestas no se tira uno solo; se tiran varios. Hay que analizar bien cuáles serían los artefactos que se podrían vender; que no alteren a las personas TEA”, afirmó.

Hasta 2018, Comodoro era la única ciudad grande de Chubut en que se permitía la utilización indiscriminada de fuegos artificiales, pese a una demanda de años de diversos sectores para que ello no ocurriera. Además de los familiares de las personas con TEA, los defensores de los derechos de los animales también supieron elevar su voz.

La sanción de la ordenanza el año pasado había aparecido entonces como el punto final. Pero al parecer, ciertos lobbies no se dan por vencidos.