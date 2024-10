Otras 4 licitaciones para beneficiar a más de 450 vecinos de zona norte

Este martes al mediodía, en el Centro de Exposiciones y Promoción Turística (CEPTur), el intendente Othar Macharashvili participó del acto de licitación pública para ejecutar cuatro esperadas obras destinadas a dotar de servicios de infraestructura básica a zona norte de la ciudad. De esa forma, se llegará con el servicio a más de 450 nuevos beneficiarios de dos sectores del barrio Rodríguez Peña, Standard Norte y Manantial Rosales.

En la ocasión, el Ejecutivo estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; la subsecretaria de la cartera, Clarisa Méndez; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva; el concejal, Ariel Montenegro; el presidente de la Asociación Vecinal del barrio Rodríguez Peña, Daniel Lezcano; miembros del gabinete, empresas y trabajadores de la construcción.

En el lugar, el intendente agradeció la colaboración, participación y el trabajo conjunto entre los equipos técnicos de la Municipalidad y la SCPL, “que permiten ir bajando los tiempos de ejecución y resolución”, al sostener que “son quienes vienen armando toda esa grilla de resoluciones, proyectos y la infraestructura de esta ciudad”.

SOLUCIONAR INCONVENIENTES

En cuanto a la línea de gestión implementada desde el Ejecutivo, Macharashvili destacó que lo fundamental es dotar de servicios a los vecinos de la ciudad. Por esa razón, valoró el esfuerzo que hace la comunidad para continuar al día con su responsabilidad tributaria.

“Seguimos apostando y creyendo, pagando los impuestos y por eso tenemos los fondos para seguir haciendo obras de arquitectura, infraestructura y viales”, resaltó el mandatario.

En dicho contexto, también destacó el fuerte trabajo que se está desarrollando con el gobierno provincial para activar la obra del colector de Fracción 14 y 15. “Hay muchas familias que viven ahí y que no están pasando por un momento feliz porque no tener cloacas es un trastorno, ya que no genera una calidad de vida buena y se tiene que convivir con los pozos ciegos rebalsados”.

Para concluir, Macharashvili adelantó que hay en marcha un plan de redes que incluye a Radio Estación, donde se está avanzando con la apertura de calles y a otros barrios en lo que respecta a infraestructura de agua, cloaca, luz y gas. “Sigamos trabajando juntos entre los distintos estamentos: el Gobierno provincial, Municipal, Concejo Deliberante y gremios. Todos juntos conformamos esta fuerza social de Comodoro que hace que podamos seguir avanzando y creyendo que hay futuro y que lo construimos entre todos”, aseveró.

“UNA ADMINISTRACION SERIA Y ORDENADA”

Por su parte el secretario de Obras Públicas, Luis Romero, repasó que la semana pasada se efectuaron licitaciones de gas para la zona sur y norte, y “ahora estamos con obras de cloacas que suman a 450 nuevos beneficiarios; la verdad que nos reconforta”.

El funcionario puntualizó que un sector de los vecinos de Manantial Rosales tenía la necesidad insatisfecha del servicio de agua, pero por indicación del intendente “nos pusimos a trabajar en esto” y “quiero agradecer a las empresas con una participación muy importante que siguen confiando y creyendo en un Municipio. Somos una gestión de puertas abiertas y seguimos siendo una administración seria y ordenada”.

En tanto el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, agradeció las nuevas cuatro licitaciones al señalar que las obras ayudan a que se achique la bolsa de trabajo que tiene el gremio, en tanto hace posible que “en la fecha sensible que se viene, algunos desocupados van a poder llevar un pan dulce o sidra a su mesa en estas fiestas. Quiero agradecerle el compromiso que usted intendente tiene para con la ciudad. Gracias por estas cuatro licitaciones y felicitaciones”.

MAS SERVICIOS BASICOS

En primer lugar, se presentó la licitación Nº 60 correspondiente a la obra: “Ampliación red colectora cloacal barrio Rodríguez Peña, proyecto SCPL Nº 2177”, con un presupuesto oficial de $194.392.870 y un plazo de ejecución 120 días, como oferentes se presentaron las empresas Choel S.R.L. y AVR Construcciones S.R.L.

Seguidamente, se concretó la apertura de la licitación Nº 61, obra “Ampliación red colectora cloacal manzanas 139, 140 y 224 a 227- Barrio Rodríguez Peña”, con un presupuesto oficial de $317.476.646. Para la obra que tiene un plazo de ejecución 120 días, presentaron sus ofertas: Freile Construcciones S.R.L., Rigel S.A., AVR Construcciones S.R.L. y Choel S.R.L.

La licitación Nº 65 presentó la obra de “Ampliación red colectora manzanas 92 a 96- Barrio Standard Norte”, con un presupuesto oficial de $213.103.634. Con un plazo de ejecución 180 días, se evaluarán las propuestas de las firmas Choel S.R.L., Freile Construcciones S.R.L. y AVR Construcciones S.R.L.

Finalmente, para la licitación Nº 66 de la obra “Ampliación red de provisión de agua – Barrio Manantial Rosales manzana 31, proyecto SCPL Nº 2184, Manzanas 58 y 59, Proyecto SCPL Nº 2242, manzanas 75 y 76, Proyecto SCPL Nº 2118”, con un presupuesto oficial de $194.300.504 y un pazo de ejecución 180 días que incluye la ampliación de los servicios públicos de red de distribución de agua potable en distintas manzanas, se presentaron las empresas Choel S.R.L. y AVR Construcciones S.R.L.