Pablo Alarcón sufrió un ACV mientras manejaba y chocó cuatro autos

El actor de 78 años perdió el conocimiento mientras conducía. El SAME confirmó que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico transitorio.

Este martes, el reconocido actor Pablo Alarcón protagonizó un accidente de tránsito tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) mientras manejaba su auto por la Avenida Córdoba, en el barrio porteño de Colegiales. El episodio ocurrió cuando el artista de 78 años perdió la conciencia y colisionó contra cuatro vehículos que se encontraban estacionados.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, a Crónica, Alarcón habría sufrido “un accidente vascular transitorio isquémico”, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Afortunadamente, no había personas dentro de los autos impactados y no se registraron heridos.

“Estaba conduciendo su automóvil particular cuando sufre un accidente vascular transitorio isquémico —fue nuestro primer diagnóstico presuntivo— y colisiona con cuatro vehículos”, detalló Crescenti. “Lo compensamos en el lugar y lo trasladamos al Hospital Fernández. En este momento está siendo evaluado y las autoridades médicas darán el parte correspondiente”, agregó.

Crescenti explicó además que Alarcón ingresó al hospital “con un grado de obnubilación, con pérdida de la noción de ubicación y de lo que estaba haciendo. Con una isquemia transitoria deja de circular sangre en ese vaso, no se oxigena, y uno pierde la noción de tiempo y espacio”.

Hasta el momento, se espera un parte médico oficial que informe con mayor precisión sobre el estado de salud del actor.