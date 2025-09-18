Pablo Grillo: el gendarme declaró que disparó como indican los manuales

“Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual. Soy inocente”, dijo.

El gendarme Héctor Guerrero prestó declaración indagatoria en la causa en la que se investiga su accionar contra el fotógrafo Pablo Grillo, en el marco de la marcha por los jubilados llevada a cabo el pasado 12 de marzo.

En su breve declaración, el cabo dijo que es inocente, que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes.

“Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual de uso del lanza gas. Soy inocente”, dijo el gendarme en su declaración ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Ariel Lijo, que está reemplazando a María Servini.

Para los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representan a la familia de Grillo, de la propia descripción que hace el Juzgado está claro que, al momento de sufrir el impacto, Pablo estaba de cuclillas, tomando fotos “sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”.

Para los querellantes, es falso que Guerrero haya disparado de acuerdo a lo que indican los manuales. Justamente, dicen, el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Pablo “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él".

"Está descartado que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes”, sostuvo el CELS.