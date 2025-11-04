Una joven de 23 años, estudiante de Medicina fue hallada sin vida este lunes por la mañana en su vivienda de la ciudad de Cipolletti.

Padre encuentra a su hija sin vida al visitarla

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11, en una vivienda de Calle Maipú. Según fuentes del caso, personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

La joven, oriunda de Chichinales, al noreste de Río Negro, se encontraba cursando sus estudios universitarios desde hace tres años. De acuerdo con el testimonio de su padre, atravesaba desde hace tiempo un cuadro depresivo.

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de General Roca para realizar los estudios de rigor. (NA)