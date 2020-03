Padres denuncian que cambiaron el listado original de ingresantes en la Escuela 760

Padres que pretenden inscribir a sus hijos en la Escuela Técnica 760, la antigua ENET 2, denunciaron que de un día para otro se cambió el listado de ingresantes a la institución. Sostienen que agregaron a alumnos que no rindieron la evaluación para ser parte del establecimiento en este ciclo lectivo. Supervisión de Escuelas manifestó que el problema se debió a un “error de tipeo”. Hoy habrá una reunión para intentar arribar a una solución.

El hijo de Claudia Amarrillo pasó todo el verano estudiando para poder aprobar el curso de ingreso de la Escuela 760. El adolescente dejó de lado sus vacaciones para ir a una maestra particular y reforzar sus conocimientos. Necesitaba sacar más de 90 puntos para ingresar, pero su esfuerzo tuvo una recompensa cuando obtuvo 108 puntos. Así quedó reflejado en la lista que pegaron los directivos en la puerta de la escuela.

El resultado fue celebrado con gran felicidad por parte de la familia. Pero esa alegría se transformó en confusión e indignación cuando observaron que la lista había sido cambiada de un día para el otro.

En diálogo con El Patagónico, Amarrillo explicó que la directora de la escuela primaria, a la que había asistido su hijo, le advirtió de la situación. “Me llamó y me dijo ‘Claudia fíjate bien si ingresó tu hijo porque a una mamá le cambiaron el listado de la noche a la mañana’”, le dijo la directora.

Claudia fue rápidamente a la institución y comprobó lo que le habían advertido. Nadie le dio una respuesta certera y ayer se dirigió con un grupo de padres a Supervisión de Escuelas para denunciar la situación.

“El único medio de comunicación que tenemos es Facebook. Ahí nos avisaron que la lista ya estaba en la puerta de la escuela. No nos dejan ingresar a la escuela y no sabemos por qué. Nosotros al primer listado le sacamos fotos y se ve claramente que tiene el membrete de Supervisión de Escuelas. Ahí certifica que mi hijo sacó un puntaje de 108 puntos y quedó en el lugar 88. Esto le aseguraba su lugar en la escuela”, argumentó.

“Hicimos todo lo que tuvimos que hacer. Estudió todo el verano. Pagamos maestra particular por toda la situación de la Provincia. Nos habían prometido un mes de talleres para los chicos que habían perdido clases. No se lo dieron. Le dieron tres días y después nada. Mi hijo estaba muy contento por haber quedado. Lloraba de felicidad y hoy no sabemos qué va a pasar”, cuestionó Claudia.

La madre del estudiante afectado denunció: “aparentemente cambiaron el listado. Voy a ver el listado nuevo y mi hijo había bajado de 108 puntos a 80 puntos y no quedaba en el ingreso. Y mágicamente todos los que no fueron a rendir, entraron. Queremos que no se dilate esto porque las escuelas ya terminaron su dispositivo de ingreso y no vamos a tener el cupo. La decisión que tomamos los padres es que se mantenga la primera lista. Tenemos la foto de la lista. Y la nueva lista no tiene el sello de supervisión”, graficó.

“Queremos que la nueva lista se borre y que nos den una respuesta pronto. Desde Supervisión dijeron que fue un error de tipeo y tienen que revisar todo de nuevo. Nosotros no confiamos lo que nos digan ahora. Hay un manoseo de las pruebas. No queremos reconocer las pruebas porque las evaluaciones que se hicieron están manchadas. No creemos en nada. Es una cuestión inexplicable. Hubieran buscado otra cosa para mentirnos. Se agregaron chicos que no estaban en el listado y probaron para ver qué pasaba”, insistió.

Hoy, a las 9:30, habrá una nueva reunión con los padres que denuncian esta situación y autoridades de Supervisión de Escuelas y los directivos de la Escuela 760 para tratar de encontrar una solución.