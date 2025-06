Pajarito: el violinista salteño que florece el folclore desde el sur

Pajarito nació en 1986 en Salta capital. En su casa no sobraba nada, salvo la música, que estaba en todas partes: en los festivales populares, en los discos familiares, en las coplas que aprendía desde niño. “Desde los ocho años el violín fue parte de mí. Lo conocí y me cambió la vida. Fue un flechazo, algo muy especial”, dice hoy, ya adulto y con una carrera consolidada.

Su historia artística comenzó temprano, impulsada por una profunda sensibilidad y un entorno musical que lo marcó. “Mi mamá, Patricia Romero, fue un pilar enorme. Siempre me llevaba a los festivales, bien abrigadito, sin perdernos nada. Me crié con la voz del Chaqueño Palavecino, con los Cantores del Alba. Esas vivencias se me grabaron para siempre”, cuenta a El Patagónico.

Embed - PAJARITO - CANTA CARDENAL

Durante su juventud, Pajarito se formó con el maestro Pascual Ceballos, quien no solo le enseñó técnica musical, sino también una forma de entender el folclore desde el amor y el respeto por las tradiciones. “Pascual fue un gran referente para mí. Me enseñó que la música no es solo interpretación, es sentir. Y eso es impagable”, afirma.

A lo largo de los años, formó parte de destacadas agrupaciones salteñas como Las Voces de Cobos y Los Puesteros de Salta, y acompañó a figuras reconocidas del folclore argentino como Paola Arias, El Negro Palma, Pastor Juárez, Marciano González, Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino. “Estar al lado de esos maestros fue una escuela tremenda. Me enseñaron a ser responsable, a no bajar los brazos y a tomar la música como una vocación verdadera”.

AUTOGESTION Y PROYECTO SOLISTA

En 2019, ya instalado en Comodoro Rivadavia, Pajarito tomó una decisión que venía postergando: grabar su primer disco como solista. “Siempre me lo pedían, pero tenía miedo. No me sentía preparado. Hasta que un día, de la noche a la mañana, me decidí”, relata.

Embed

Ese disco fue Canta Cardenal (2019), un trabajo instrumental y vocal que condensó su trayectoria, sus raíces y sus nuevas influencias sureñas. “Quise darle un sello propio, con ritmos patagónicos. Un folclore que conserve lo esencial, pero que hable también del lugar donde estoy hoy”, explica.

“Canta Cardenal” lo llevó a recorrer escenarios de todo el país y lo catapultó al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los más importantes del país. Allí compartió escenario con grandes artistas y llevó su música a miles de personas. “Fue una experiencia inolvidable. Lo que más me emociona es cuando alguien me dice que una canción mía le llegó al alma, que lo acompañó en un momento difícil. Eso es lo que más vale”.

imagen.png

LUCERITO, EL ULTIMO DISCO: ENTRE LA NOSTALGIA Y LA RAIZ

Su segundo trabajo, Lucerito, lanzado en octubre de 2022, representa un paso más en su camino artístico. Por primera vez, Pajarito se animó a componer letras propias, junto a su colega y amigo Imanol Cárdenas. “Es un disco que habla de la niñez, de lo que fuimos y a veces olvidamos. Yo siento que necesitamos volver a esa inocencia, a esa alegría sincera que solo los chicos tienen”.

En Lucerito conviven ritmos tradicionales argentinos como chacareras, zambas, loncomeos y chorrilleras, con un tratamiento sonoro contemporáneo y profundamente emocional. “La idea era hacer un disco con todos los ritmos argentinos, con respeto y amor por lo nuestro. Quería que cada canción contara una historia”, explica.

Uno de los temas más representativos del álbum surgió de una experiencia compartida con otro músico, Imanol Cárdenas. “Ambos recordamos momentos parecidos de nuestras infancias. Esas cosas que te conmueven: un dibujo, un juguete, un abrazo. Y así nació una canción que nunca imaginamos que se haría realidad”.

Embed

COMODORO COMO HOGAR Y MOTOR

Radicado en Comodoro Rivadavia desde hace varios años, Pajarito trabaja en relación de dependencia mientras autogestiona su carrera artística. “Hoy los tiempos están difíciles, pero uno tiene que buscar la manera de seguir. Trabajo para sostener a mi familia y para financiar mis proyectos. De a poquito, todo va dando frutos”.

Comodoro es para él un lugar clave en su historia. “Esta ciudad me cobijó. Acá pude crecer, hacer amigos, formar una red. Me siento parte de esta tierra. Aunque mis raíces sean salteñas, hoy también soy patagónico”.

En sus palabras, hay una concepción del folclore como puente entre culturas y generaciones: “Estoy haciendo un folclore más renovado, para los jóvenes, los niños y también para los adultos. No quiero perder la esencia, pero sí ofrecer algo que nos conecte a todos, desde lo emocional. Cada canción es una forma de volver a casa, aunque estemos lejos”.

1000059457.mp4

UN SHOW CON CORAZON

El próximo sábado 7 de junio, Pajarito presentará Lucerito en vivo en El Trahuil, ubicado en Avenida Gatica 343. El evento contará con la participación de Los Nieva, Canto Diadema, De Farra folk, Los Fredes y Ballet El Embrujo y será una noche cargada de emoción, memoria y celebración.

“Quiero que el público se lleve algo verdadero. Que se emocionen, que canten, que se conecten. Para mí es una manera de agradecer todo lo que me dieron. Los invito con todo el corazón: vamos a compartir un momento único”.

Y cierra, fiel a su estilo: “Siempre digo que, estemos donde estemos, el folclore nos une. Que viva la patria. Que viva siempre el folclore”.